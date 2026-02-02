Рейтинг@Mail.ru
Макрон ищет возможности для политического реванша в Африке, заявила СВР - РИА Новости, 02.02.2026
11:05 02.02.2026
Макрон ищет возможности для политического реванша в Африке, заявила СВР
2026
африка, в мире, франция, россия, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Африка, В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Макрон ищет возможности для политического реванша в Африке, заявила СВР

СВР: Макрон лихорадочно ищет возможности для политического реванша в Африке

© AP Photo / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Администрация президента Франции Эммануэля Макрона лихорадочно ищет возможности для "политического реванша" в Африке, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По поступающим в СВР сведениям, администрация... Макрона лихорадочно ищет возможности для "политического реванша" в Африке. Действительно, в последние годы Париж понес на континенте впечатляющие "потери", если так можно назвать приход к власти в целом ряде стран из числа бывших французских колоний в Африке патриотических сил, ставящих во главу угла интересы народа и не желающих служить марионетками финансово-политической олигархии французских глобалистов", - говорится в сообщении СВР.
Люди держат флаг Франции - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
СВР узнала о плане Франции по установлению лояльного режима на Мадагаскаре
10:58
 
АфрикаВ миреФранцияРоссияЭммануэль МакронСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
