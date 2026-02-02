https://ria.ru/20260202/svr-2071654601.html
СВР узнала о плане Франции по установлению лояльного режима на Мадагаскаре
СВР узнала о плане Франции по установлению лояльного режима на Мадагаскаре - РИА Новости, 02.02.2026
СВР узнала о плане Франции по установлению лояльного режима на Мадагаскаре
Франция прорабатывает пути свержения нового президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины и восстановления лояльного Парижу режима, заявили в пресс-бюро Службы... РИА Новости, 02.02.2026
в мире
франция
мадагаскар
брикс
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
париж
СВР узнала о плане Франции по установлению лояльного режима на Мадагаскаре
СВР: Франция прорабатывает пути свержения нового президента Мадагаскара