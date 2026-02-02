Рейтинг@Mail.ru
СВР узнала о плане Франции по установлению лояльного режима на Мадагаскаре - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/svr-2071654601.html
СВР узнала о плане Франции по установлению лояльного режима на Мадагаскаре
СВР узнала о плане Франции по установлению лояльного режима на Мадагаскаре - РИА Новости, 02.02.2026
СВР узнала о плане Франции по установлению лояльного режима на Мадагаскаре
Франция прорабатывает пути свержения нового президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины и восстановления лояльного Парижу режима, заявили в пресс-бюро Службы... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T10:58:00+03:00
2026-02-02T10:58:00+03:00
в мире
франция
мадагаскар
брикс
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104500/30/1045003081_0:52:2000:1178_1920x0_80_0_0_2619e0b4522626eb8bcfe60b4b32b774.jpg
https://ria.ru/20260202/svr-2071654214.html
франция
мадагаскар
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104500/30/1045003081_86:0:1898:1359_1920x0_80_0_0_a108779907ff81065fcf9913f205a730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, мадагаскар, брикс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), париж
В мире, Франция, Мадагаскар, БРИКС, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Париж
СВР узнала о плане Франции по установлению лояльного режима на Мадагаскаре

СВР: Франция прорабатывает пути свержения нового президента Мадагаскара

© AP Photo / Morry GashЛюди держат флаг Франции
Люди держат флаг Франции - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Morry Gash
Люди держат флаг Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Франция прорабатывает пути свержения нового президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины и восстановления лояльного Парижу режима, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Другой предмет деструктивного внимания руководства Франции - Мадагаскар, где в октябре 2025 года к власти пришли силы, взявшие курс на развитие отношений с БРИКС. В Париже прорабатывают пути свержения нового президента страны М. Рандрианирины и "восстановления лояльного режима", - говорится в сообщении.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Франция перешла к поддержке террористов в Африке, заявили в СВР
10:56
 
В миреФранцияМадагаскарБРИКССлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Париж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала