Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 02.02.2026 (обновлено: 12:10 02.02.2026)
Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк за сутки в зоне ответственности российской "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
славянск
краматорск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность, славянск, краматорск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Славянск, Краматорск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 180 боевиков в зоне действия войск "Юг"

Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне проведения СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк за сутки в зоне ответственности российской "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Степановка, Липовка, Никифоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два склада материальных средств", - говорится в сводке ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
