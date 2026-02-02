https://ria.ru/20260202/svo-2071675267.html
Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк за сутки в зоне ответственности российской "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
славянск
краматорск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
славянск
краматорск
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 180 боевиков в зоне действия войск "Юг"