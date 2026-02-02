Американский сурок Фил пообещал еще шесть недель зимы

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Самый знаменитый сурок-синоптик из американского штата Пенсильвания дал неутешительный прогноз для любителей весны, пообещав ещё как минимум шесть недель зимы во время ежегодной торжественной церемонии в Панксатони.
"Это моя работа - второго февраля смотреть на небо и сообщать вам: на моей норе видна тень. Вас ждут ещё шесть недель зимы", - огласил на рассвете прогноз сурка Фила вице-президент Клуба сурка Панксатони Дэн Макгинли.
За последние 20 лет сурок Фил в Пенсильвании в 80% случаев предсказывал продолжение зимы и лишь в 20% - раннюю весну.
Ежегодная традиция празднования Дня сурка получила широкую известность после выхода одноимённого фильма в 1993 году с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл. В картине главный герой, приехавший в Панксатони снимать репортаж о празднике, оказывается во временной петле: 2 февраля повторяется для него снова и снова. После выхода фильма День сурка стал символом повторяющихся событий и однообразных дней.