Американский сурок Фил пообещал еще шесть недель зимы
16:55 02.02.2026
Американский сурок Фил пообещал еще шесть недель зимы
Самый знаменитый сурок-синоптик из американского штата Пенсильвания дал неутешительный прогноз для любителей весны, пообещав ещё как минимум шесть недель зимы... РИА Новости, 02.02.2026
пенсильвания, сша, канада, билл мюррей, энди макдауэлл
Пенсильвания, США, Канада, Билл Мюррей, Энди Макдауэлл
Сурок Фил во время празднования Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания, США. 2 февраля 2026
Сурок Фил во время празднования Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания, США. 2 февраля 2026
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Самый знаменитый сурок-синоптик из американского штата Пенсильвания дал неутешительный прогноз для любителей весны, пообещав ещё как минимум шесть недель зимы во время ежегодной торжественной церемонии в Панксатони.
"Это моя работа - второго февраля смотреть на небо и сообщать вам: на моей норе видна тень. Вас ждут ещё шесть недель зимы", - огласил на рассвете прогноз сурка Фила вице-президент Клуба сурка Панксатони Дэн Макгинли.
День сурка ежегодно отмечается 2 февраля в США и Канаде и берет свое начало в народных европейских традициях. Согласно легенде, если сурок, выйдя из норы, увидит свою тень, зима продлится ещё шесть недель, а если нет - весна будет ранней. Праздник ведет свою летопись с конца XIX века.
За последние 20 лет сурок Фил в Пенсильвании в 80% случаев предсказывал продолжение зимы и лишь в 20% - раннюю весну.
Ежегодная традиция празднования Дня сурка получила широкую известность после выхода одноимённого фильма в 1993 году с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл. В картине главный герой, приехавший в Панксатони снимать репортаж о празднике, оказывается во временной петле: 2 февраля повторяется для него снова и снова. После выхода фильма День сурка стал символом повторяющихся событий и однообразных дней.
ПенсильванияСШАКанадаБилл МюррейЭнди Макдауэлл
 
 
