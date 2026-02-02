Сурки Сережа и Наташа в Туле предсказали, когда придет весна

ТУЛА, 2 фев – РИА Новости. Сурки Сережа и Наташа в Тульском областном экзотариуме предсказал раннюю, но морозную весну, выйдя к миске с едой, сообщили сотрудники экзотариума в соцсети Сурки Сережа и Наташа в Тульском областном экзотариуме предсказал раннюю, но морозную весну, выйдя к миске с едой, сообщили сотрудники экзотариума в соцсети "ВКонтакте ".

Ежегодно 2 февраля в США Канаде традиционно отмечается День Сурка (Groundhog Day). Согласно легенде, в этот день нужно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же зверек не увидит тени, то есть день пасмурный, – весна будет ранней.

В Тульском экзотариуме переняли традицию, но переиначили ее под местные условия: суркам ставят кормушку, и если они выходят к ней активно, значит, весна будет ранней. Если же зверьки ведут себя лениво и сонно, то скорого прихода тепла ждать не стоит.

"Наша осторожная Наташа сегодня превратилась в торнадо решимости - выскочила из вольера к миске с лакомствами, захрумкала сочным кормом. Поведение Наташи можно интерпретировать так: весна прилетит стремительно, как она к банану! Ждём тёплых деньков без оглядки на февральские капризы!" - говорится в сообщении.

Однако сурок Сережа оказался менее активен. По словам сотрудников зоопарка, зверек сначала вышел из вольера, потом вернулся, и только спустя какое-то время присоединился к Наташе. Работники посчитали, что его поведение связано с приходом ранней весны, которая будет сменяться морозом.