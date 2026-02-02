Сурки Сережа и Наташа в Туле предсказали, когда придет весна

Рейтинг@Mail.ru
13:37 02.02.2026 (обновлено: 13:41 02.02.2026)
сша, канада, тула
США, Канада, Тула
© Фото : Тульский экзотариумСурки Наташа и Сережа в Тульском областном экзотариуме
Сурки Наташа и Сережа в Тульском областном экзотариуме - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Тульский экзотариум
Сурки Наташа и Сережа в Тульском областном экзотариуме
ТУЛА, 2 фев – РИА Новости. Сурки Сережа и Наташа в Тульском областном экзотариуме предсказал раннюю, но морозную весну, выйдя к миске с едой, сообщили сотрудники экзотариума в соцсети "ВКонтакте".
Ежегодно 2 февраля в США и Канаде традиционно отмечается День Сурка (Groundhog Day). Согласно легенде, в этот день нужно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же зверек не увидит тени, то есть день пасмурный, – весна будет ранней.
Весенняя погода - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Синоптик пообещал раннюю весну жителям Центральной России
1 февраля, 16:03
В Тульском экзотариуме переняли традицию, но переиначили ее под местные условия: суркам ставят кормушку, и если они выходят к ней активно, значит, весна будет ранней. Если же зверьки ведут себя лениво и сонно, то скорого прихода тепла ждать не стоит.
"Наша осторожная Наташа сегодня превратилась в торнадо решимости - выскочила из вольера к миске с лакомствами, захрумкала сочным кормом. Поведение Наташи можно интерпретировать так: весна прилетит стремительно, как она к банану! Ждём тёплых деньков без оглядки на февральские капризы!" - говорится в сообщении.
Однако сурок Сережа оказался менее активен. По словам сотрудников зоопарка, зверек сначала вышел из вольера, потом вернулся, и только спустя какое-то время присоединился к Наташе. Работники посчитали, что его поведение связано с приходом ранней весны, которая будет сменяться морозом.
"Весна будет ранней! Но, по мнению наших экспертов, с характером: сначала Наташины солнечные дни, потом Серёжины "возвращения зимы на бис"… и так до полной победы тепла!" - заключили в учреждении.
Посетители у глобуса Земли в музее Урании Московского планетария - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическая весна
18 января, 10:31
 
