В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
сумская область
украина
