Рейтинг@Mail.ru
Жителя Тюменской области осудили за теракт на железной дороге - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/sud-2071794255.html
Жителя Тюменской области осудили за теракт на железной дороге
Жителя Тюменской области осудили за теракт на железной дороге - РИА Новости, 02.02.2026
Жителя Тюменской области осудили за теракт на железной дороге
Суд признал 18-летнего жителя Тюменской области виновным в теракте на железной дороге, а также легализации полученных за это денег и приговорил его к восьми... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T19:46:00+03:00
2026-02-02T19:46:00+03:00
происшествия
россия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
https://ria.ru/20260202/foto-2071653200.html
https://ria.ru/20260202/shkolnik-2071638168.html
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), свердловская железная дорога
Происшествия, Россия, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская железная дорога
Жителя Тюменской области осудили за теракт на железной дороге

Жителя Тюменской области приговорили к 8 годам за теракт на железной дороге

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 2 фев - РИА Новости. Суд признал 18-летнего жителя Тюменской области виновным в теракте на железной дороге, а также легализации полученных за это денег и приговорил его к восьми годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.
Следствие и суд установили, что в 2024 году осужденный в составе организованной группы по заказу неизвестного, действующего в интересах Украины, совершил поджог релейного шкафа на перегоне "Войновка - Тюмень" Свердловской железной дороги. Полученную за это криптовалюту он конвертировал в 47 тысяч рублей и через финансовые операции придал ей правомерный вид, отметила пресс-служба.
Сотрудник ССО ВСУ Иван Кринов - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
ФСБ показала фото украинца, который организовывал теракты в России
Вчера, 10:54
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 18-летнего жителя Тюменской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале Центрального МСУТ СК.
Его признали виновным по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт) и части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления), уточнило ведомство.
"Центральный окружной военный суд признал подростка виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - следует из сообщения пресс-службы.
Согласно тексту Центрального МСУТ СК, полученные им за совершение теракта деньги взыскали в доход государства. Уголовное дело в отношении соучастников преступления выделили в отдельное производство, добавило ведомство.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Омской области подростка арестовали за подготовку теракта в школе
Вчера, 10:01
 
ПроисшествияРоссияТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала