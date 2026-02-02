Жителя Тюменской области осудили за теракт на железной дороге

ТЮМЕНЬ, 2 фев - РИА Новости. Суд признал 18-летнего жителя Тюменской области виновным в теракте на железной дороге, а также легализации полученных за это денег и приговорил его к восьми годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.
Следствие и суд установили, что в 2024 году осужденный в составе организованной группы по заказу неизвестного, действующего в интересах Украины, совершил поджог релейного шкафа на перегоне "Войновка - Тюмень" Свердловской железной дороги. Полученную за это криптовалюту он конвертировал в 47 тысяч рублей и через финансовые операции придал ей правомерный вид, отметила пресс-служба.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 18-летнего жителя Тюменской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале Центрального МСУТ СК.
Его признали виновным по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт) и части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления), уточнило ведомство.
"Центральный окружной военный суд признал подростка виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - следует из сообщения пресс-службы.
Согласно тексту Центрального МСУТ СК, полученные им за совершение теракта деньги взыскали в доход государства. Уголовное дело в отношении соучастников преступления выделили в отдельное производство, добавило ведомство.