Предполагаемому взяткодателю по делу Вороновского смягчили приговор

СОЧИ, 2 фев – РИА Новости. Краснодарский краевой суд по апелляционному представлению прокуратуры смягчил наказание экс-директору дорожного предприятия в Сочи Сафарбию Напсо, назначив условный срок, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В октябре 2025 года Лазаревский районный суд Сочи приговорил бывшего директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного предприятия Сафарбия Напсо к 4 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве, растрате и превышении полномочий, сообщали в пресс-службе судов региона. Его дело выделяли в отдельное производство после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.
"Краснодарским краевым судом удовлетворено апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении бывшего директора Дагомысского ДРСУ Сафарбия Напсо. Прокурор просил суд изменить приговор и смягчить назначенное Напсо наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в колонии общего режима, применив статью 73 УК РФ (условное осуждение)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Напсо активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, а также возместил причиненный ущерб. Приговор вступил в законную силу.
Лазаревский районный суд Сочи ранее установил, что Напсо, занимая должность директора ГУП КК "Дагомысское ДРСУ", разработал преступный план в составе организованной группы, по которому с 2018 по 2021 год были похищены транспортные средства и иная дорожная техника на сумму свыше 45 миллионов рублей. Кроме того, в 2019 году соучастники заключили сделку по продаже асфальтобетонного завода, снизив стоимость завода с 81 632 278 рублей до менее 1 миллиона рублей и передав подконтрольному Напсо лицу.
В правоохранительных органах рассказывали РИА Новости, что Сафарбий Напсо оплатил ремонт в Сочи квартиры сына Анатолия Вороновского, который до того, как стать депутатом Госдумы, был замгубернатора Краснодарского края. Фигурант укомплектовал жилье сына будущего депутата мебелью и бытовой техникой, а также построил дамбу на участке семьи Вороновских.
В конце октября 2025 года Вороновский был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата. На следующий день Басманный суд Москвы его арестовал.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Вскоре Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко, всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, с 2016 года ответчики получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.