Предполагаемому взяткодателю по делу Вороновского смягчили приговор

Лазаревский районный суд Сочи ранее установил, что Напсо, занимая должность директора ГУП КК "Дагомысское ДРСУ", разработал преступный план в составе организованной группы, по которому с 2018 по 2021 год были похищены транспортные средства и иная дорожная техника на сумму свыше 45 миллионов рублей. Кроме того, в 2019 году соучастники заключили сделку по продаже асфальтобетонного завода, снизив стоимость завода с 81 632 278 рублей до менее 1 миллиона рублей и передав подконтрольному Напсо лицу.