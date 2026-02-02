Рейтинг@Mail.ru
Предполагаемому взяткодателю по делу Вороновского смягчили приговор - РИА Новости, 02.02.2026
18:31 02.02.2026
Предполагаемому взяткодателю по делу Вороновского смягчили приговор
Предполагаемому взяткодателю по делу Вороновского смягчили приговор
Краснодарский краевой суд по апелляционному представлению прокуратуры смягчил наказание экс-директору дорожного предприятия в Сочи Сафарбию Напсо, назначив... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
анатолий вороновский
госдума рф
краснодарский краевой суд
генеральная прокуратура рф
сочи
краснодарский край
россия
происшествия, сочи, краснодарский край, россия, анатолий вороновский, госдума рф, краснодарский краевой суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, Анатолий Вороновский, Госдума РФ, Краснодарский краевой суд, Генеральная прокуратура РФ
Предполагаемому взяткодателю по делу Вороновского смягчили приговор

Суд смягчил наказание экс-главе ДРСУ Сочи Напсо по делу Вороновского

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
СОЧИ, 2 фев – РИА Новости. Краснодарский краевой суд по апелляционному представлению прокуратуры смягчил наказание экс-директору дорожного предприятия в Сочи Сафарбию Напсо, назначив условный срок, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В октябре 2025 года Лазаревский районный суд Сочи приговорил бывшего директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного предприятия Сафарбия Напсо к 4 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве, растрате и превышении полномочий, сообщали в пресс-службе судов региона. Его дело выделяли в отдельное производство после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Приставы арестовывают компании по иску к экс-депутату Вороновскому
Вчера, 01:16
"Краснодарским краевым судом удовлетворено апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении бывшего директора Дагомысского ДРСУ Сафарбия Напсо. Прокурор просил суд изменить приговор и смягчить назначенное Напсо наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в колонии общего режима, применив статью 73 УК РФ (условное осуждение)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Напсо активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, а также возместил причиненный ущерб. Приговор вступил в законную силу.
Лазаревский районный суд Сочи ранее установил, что Напсо, занимая должность директора ГУП КК "Дагомысское ДРСУ", разработал преступный план в составе организованной группы, по которому с 2018 по 2021 год были похищены транспортные средства и иная дорожная техника на сумму свыше 45 миллионов рублей. Кроме того, в 2019 году соучастники заключили сделку по продаже асфальтобетонного завода, снизив стоимость завода с 81 632 278 рублей до менее 1 миллиона рублей и передав подконтрольному Напсо лицу.
В правоохранительных органах рассказывали РИА Новости, что Сафарбий Напсо оплатил ремонт в Сочи квартиры сына Анатолия Вороновского, который до того, как стать депутатом Госдумы, был замгубернатора Краснодарского края. Фигурант укомплектовал жилье сына будущего депутата мебелью и бытовой техникой, а также построил дамбу на участке семьи Вороновских.
Бывший депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский в суде - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Экс-депутат Госдумы Вороновский жалуется на здоровье в СИЗО
29 января, 03:33
В конце октября 2025 года Вороновский был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата. На следующий день Басманный суд Москвы его арестовал.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Вскоре Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко, всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, с 2016 года ответчики получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Экс-депутат Вороновский лоббировал назначение задержанного Переверзева
22 января, 10:51
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссияАнатолий ВороновскийГосдума РФКраснодарский краевой судГенеральная прокуратура РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
