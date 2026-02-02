В Лондоне вынесли приговор российскому моряку после столкновения с танкером

ЛОНДОН, 2 фев — РИА Новости. Суд в Лондоне счел российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина виновным в непредумышленном убийстве после столкновения судна с танкером у британского побережья, передает телеканал Суд в Лондоне счел российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина виновным в непредумышленном убийстве после столкновения судна с танкером у британского побережья, передает телеканал Sky News

"Владимир Мотин был признан виновным в непредумышленном убийстве по грубой халатности после того, как его контейнеровоз Solong столкнулся с американским нефтяным танкером Stena Immaculate, стоявшим на якоре", — говорится в сообщении.

По версии обвинения, аварии можно было избежать, а Мотин бездействовал вместо того, чтобы управлять судном. Как ранее заявил судья, россиянина судят в Великобритании , поскольку местом происшествия были британские воды.

В январе адвокат капитана Джеймс Леонард заявил, что перед случившимся сухогруз не поддавался управлению. Сам Мотин отверг обвинения, отметив, что не знал о человеке в носовой части контейнеровоза, которого при столкновении выбросило за борт. По словам моряка, он допустил ошибку, считая, что смог переключиться на ручное управление, когда судно все еще шло на автопилоте.

В марте 2025 года танкер и сухогруз столкнулись у восточного побережья Соединенного Королевства. На обоих судах вспыхнул пожар, власти провели спасательную операцию. На берег доставили 36 моряков из двух экипажей. Компания — владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила о пропавшем без вести члене экипажа. Британские власти позднее заявили, что моряк, скорее всего, погиб. По информации прокуратуры, это был филиппинец Марк Анджело Перниа.

По утверждению Ernst Russ, сухогруз не перевозил контейнеры с ядовитым цианидом натрия. Всего на борту Solong находились пять россиян, включая капитана. В посольстве сообщали, что никто из них не пострадал. Мотину предоставили адвоката, а сотрудники дипмиссии были на связи с британскими компетентными органами.