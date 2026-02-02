Рейтинг@Mail.ru
18:06 02.02.2026 (обновлено: 22:46 02.02.2026)
В Лондоне вынесли приговор российскому моряку после столкновения с танкером
В Лондоне вынесли приговор российскому моряку после столкновения с танкером - РИА Новости, 02.02.2026
В Лондоне вынесли приговор российскому моряку после столкновения с танкером
Суд в Лондоне счел российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина виновным в непредумышленном убийстве после столкновения судна с танкером у... РИА Новости, 02.02.2026
В Лондоне вынесли приговор российскому моряку после столкновения с танкером

Sky News: российского капитана сухогруза Solong признали виновным в убийстве

© AP Photo / Dan KitwoodМесто столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Dan Kitwood
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море
ЛОНДОН, 2 фев — РИА Новости. Суд в Лондоне счел российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина виновным в непредумышленном убийстве после столкновения судна с танкером у британского побережья, передает телеканал Sky News.
"Владимир Мотин был признан виновным в непредумышленном убийстве по грубой халатности после того, как его контейнеровоз Solong столкнулся с американским нефтяным танкером Stena Immaculate, стоявшим на якоре", — говорится в сообщении.
Танкер Маринера - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Российские моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись домой
1 февраля, 17:27
По версии обвинения, аварии можно было избежать, а Мотин бездействовал вместо того, чтобы управлять судном. Как ранее заявил судья, россиянина судят в Великобритании, поскольку местом происшествия были британские воды.
В январе адвокат капитана Джеймс Леонард заявил, что перед случившимся сухогруз не поддавался управлению. Сам Мотин отверг обвинения, отметив, что не знал о человеке в носовой части контейнеровоза, которого при столкновении выбросило за борт. По словам моряка, он допустил ошибку, считая, что смог переключиться на ручное управление, когда судно все еще шло на автопилоте.
В марте 2025 года танкер и сухогруз столкнулись у восточного побережья Соединенного Королевства. На обоих судах вспыхнул пожар, власти провели спасательную операцию. На берег доставили 36 моряков из двух экипажей. Компания — владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила о пропавшем без вести члене экипажа. Британские власти позднее заявили, что моряк, скорее всего, погиб. По информации прокуратуры, это был филиппинец Марк Анджело Перниа.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Британии ищут юридические обоснования для дальнейших захватов танкеров
27 января, 21:41
По утверждению Ernst Russ, сухогруз не перевозил контейнеры с ядовитым цианидом натрия. Всего на борту Solong находились пять россиян, включая капитана. В посольстве сообщали, что никто из них не пострадал. Мотину предоставили адвоката, а сотрудники дипмиссии были на связи с британскими компетентными органами.
Как сообщала судоходная компания Crowley, американский танкер получил повреждение грузового хранилища, произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Всего судно перевозило 220 тысяч баррелей.
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Во Франции арестовали капитана задержанного танкера, следовавшего из России
25 января, 17:25
 
Заголовок открываемого материала