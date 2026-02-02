https://ria.ru/20260202/sud-2071769294.html
Комик Останин* попросил суд его оправдать
Стендап-комик Артемий Останин*, обвиняемый в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, попросил суд его оправдать, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T17:36:00+03:00
2026-02-02T17:36:00+03:00
2026-02-02T17:36:00+03:00
москва
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Стендап-комик Артемий Останин*, обвиняемый в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, попросил суд его оправдать, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Прошу оправдательного приговора... Я считаю что человек, любой, не может быть наказан за то, чего он не совершал", - заявил Останин* во время процесса.
Адвокат обвиняемого в свою очередь подчеркнул, что, по его мнению, шутки в целом не могут стать поводом для возбуждения дела, а в действиях Останина* нет состава преступления.
Ранее в ходе прений обвинитель попросил суд приговорить комика к пяти годам и 11 месяцам колонии со штрафом в 300 тысяч рублей. Оглашение приговора суд назначил на 3 февраля.
По версии следствия, комик в развлекательном заведении, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин* во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.
Останина* арестовали в марте 2025 года, свою вину он не признает. В июне его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.