17:36 02.02.2026
Комик Останин* попросил суд его оправдать
Комик Останин* попросил суд его оправдать
Стендап-комик Артемий Останин*, обвиняемый в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, попросил суд его оправдать, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 02.02.2026
Новости
происшествия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Комик Останин* попросил суд его оправдать

Стендап-комик Останин попросил суд его оправдать

Артемий Останин* в суде
Артемий Останин* в суде
Артемий Останин* в суде. Архивное фото
Артемий Останин* в суде. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Стендап-комик Артемий Останин*, обвиняемый в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, попросил суд его оправдать, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Прошу оправдательного приговора... Я считаю что человек, любой, не может быть наказан за то, чего он не совершал", - заявил Останин* во время процесса.
Адвокат обвиняемого в свою очередь подчеркнул, что, по его мнению, шутки в целом не могут стать поводом для возбуждения дела, а в действиях Останина* нет состава преступления.
Ранее в ходе прений обвинитель попросил суд приговорить комика к пяти годам и 11 месяцам колонии со штрафом в 300 тысяч рублей. Оглашение приговора суд назначил на 3 февраля.
По версии следствия, комик в развлекательном заведении, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин* во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.
Останина* арестовали в марте 2025 года, свою вину он не признает. В июне его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
27 декабря 2025
Комика Останина* будут судить за оскорбление чувств верующих
27 декабря 2025, 12:28
 
Происшествия
 
 
