Комик Останин* попросил суд его оправдать

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Стендап-комик Артемий Останин*, обвиняемый в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, попросил суд его оправдать, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

"Прошу оправдательного приговора... Я считаю что человек, любой, не может быть наказан за то, чего он не совершал", - заявил Останин* во время процесса.

Адвокат обвиняемого в свою очередь подчеркнул, что, по его мнению, шутки в целом не могут стать поводом для возбуждения дела, а в действиях Останина* нет состава преступления.

Ранее в ходе прений обвинитель попросил суд приговорить комика к пяти годам и 11 месяцам колонии со штрафом в 300 тысяч рублей. Оглашение приговора суд назначил на 3 февраля.

По версии следствия, комик в развлекательном заведении, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин* во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.