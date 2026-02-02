Суд в Москве дал 25 лет обвиняемому в вербовке заключенных в ВСУ Афанасьеву

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Никиту Афанасьева, обвиняемого в вербовке в ВСУ заключенных в российской колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Афанасьева виновным… Назначить ему наказание в виде 25 лет: первые семь - в тюрьме, остальное - в колонии особого режима; штраф в 330 тысяч рублей", - огласил приговор судья.

Наказание Афанасьеву назначили по совокупности с другим приговором. В 2017 году в Чите его осудили на 12 лет по нескольким статьям УК, в том числе за покушение на убийство и участие в деятельности экстремистской организации. Как уточнила РИА Новости адвокат Наталия Тихонова, позднее приговор изменили, и Афанасьеву назначили девять лет лишения свободы.