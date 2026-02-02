Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве дал 25 лет обвиняемому в вербовке заключенных в ВСУ Афанасьеву
17:28 02.02.2026 (обновлено: 17:39 02.02.2026)
Суд в Москве дал 25 лет обвиняемому в вербовке заключенных в ВСУ Афанасьеву
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Никиту Афанасьева, обвиняемого в вербовке в ВСУ заключенных в РИА Новости, 02.02.2026
вооруженные силы украины, происшествия, россия, украина, чита
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Украина, Чита
Никита Афанасьев на заседании во Втором Западном окружном военном суде в Москве
Никита Афанасьев на заседании во Втором Западном окружном военном суде в Москве
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Никиту Афанасьева, обвиняемого в вербовке в ВСУ заключенных в российской колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Из материалов дела следует, что у сторонника националистической идеологии и враждебно относящегося к общественно-политическому и конституционному строю РФ Афанасьева, отбывающего наказание в колонии в Чите, возник умысел на вербовку других заключенных для участия в качестве наемников за материальное вознаграждение на стороне силовых структур Украины. Мужчине вменяют вербовку наемников (часть 1 статьи 359 УК РФ) и содействие террористической деятельности (части 1 статьи 205.1 УК РФ).
"Признать Афанасьева виновным… Назначить ему наказание в виде 25 лет: первые семь - в тюрьме, остальное - в колонии особого режима; штраф в 330 тысяч рублей", - огласил приговор судья.
Вину бывший военнослужащий не признал.
Наказание Афанасьеву назначили по совокупности с другим приговором. В 2017 году в Чите его осудили на 12 лет по нескольким статьям УК, в том числе за покушение на убийство и участие в деятельности экстремистской организации. Как уточнила РИА Новости адвокат Наталия Тихонова, позднее приговор изменили, и Афанасьеву назначили девять лет лишения свободы.
Вербовщик ВСУ рассказал о наемниках из Латинской Америки
31 января, 09:16
