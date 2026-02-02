https://ria.ru/20260202/sud-2071767133.html
Суд в Москве дал 25 лет обвиняемому в вербовке заключенных в ВСУ Афанасьеву
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Никиту Афанасьева, обвиняемого в вербовке в ВСУ заключенных в РИА Новости, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Никиту Афанасьева, обвиняемого в вербовке в ВСУ заключенных в российской колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Из материалов дела следует, что у сторонника националистической идеологии и враждебно относящегося к общественно-политическому и конституционному строю РФ
Афанасьева, отбывающего наказание в колонии в Чите
, возник умысел на вербовку других заключенных для участия в качестве наемников за материальное вознаграждение на стороне силовых структур Украины
. Мужчине вменяют вербовку наемников (часть 1 статьи 359 УК РФ) и содействие террористической деятельности (части 1 статьи 205.1 УК РФ).
"Признать Афанасьева виновным… Назначить ему наказание в виде 25 лет: первые семь - в тюрьме, остальное - в колонии особого режима; штраф в 330 тысяч рублей", - огласил приговор судья.
Вину бывший военнослужащий не признал.
Наказание Афанасьеву назначили по совокупности с другим приговором. В 2017 году в Чите его осудили на 12 лет по нескольким статьям УК, в том числе за покушение на убийство и участие в деятельности экстремистской организации. Как уточнила РИА Новости адвокат Наталия Тихонова, позднее приговор изменили, и Афанасьеву назначили девять лет лишения свободы.