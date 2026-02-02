Суд огласит приговор стендап-комику Останину* третьего февраля

Ранее в ходе прений обвинитель попросил суд приговорить комика к пяти годам и 11 месяцам колонии со штрафом в 300 тысяч рублей.

По версии следствия, комик в развлекательном заведении, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин* во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.