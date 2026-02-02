https://ria.ru/20260202/sud-2071764862.html
Суд огласит приговор стендап-комику Останину* третьего февраля
Суд огласит приговор стендап-комику Останину* третьего февраля
Суд огласит приговор стендап-комику Останину* третьего февраля
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы 3 февраля огласит приговор стендап-комику Артемию Останину*, обвиняемому в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в ходе прений обвинитель попросил суд приговорить комика к пяти годам и 11 месяцам колонии со штрафом в 300 тысяч рублей.
"Суд удаляется в совещательную комнату до завтра, 16.00", - заявила судья Олеся Менделеева.
По версии следствия, комик в развлекательном заведении, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин* во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.
Останина* арестовали в марте 2025 года, свою вину он не признает. В июне его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.