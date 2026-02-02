Внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, продлили арест

Позже СК РФ сообщил о новой фигурантке в деле - 78-летней Таисии Киселевой, которая является родственницей Дмитрия и Светланы Метревели. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). По данным СК, она, действуя в сговоре с Тарховой и другими лицами, незаконно завладела автомобилем супруги экс-мэра и продала его местному жителю более чем за 1 миллион рублей.