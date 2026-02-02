Внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, продлили арест

САМАРА, 2 фев - РИА Новости. Самарский областной суд продлил до 2 мая арест внучке экс-мэра города Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих бабушки и дедушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя… удовлетворить, продлить срок содержания Тарховой… под стражей по 2 мая 2026 года включительно", - сказала судья.
Как сообщали в следственном управлении СК России по Самарской области, 31 января 2025 года друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. По подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых, позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
В СК РФ сообщали, что 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели из-за рубежа давала советы предполагаемым исполнителям убийства - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Виктора Тархова. По версии СК, они отравили потерпевших, чтобы завладеть их имуществом, заморозили тела с помощью азота, а затем расчленили и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре. Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Дмитрия Метревели.
Позже СК РФ сообщил о новой фигурантке в деле - 78-летней Таисии Киселевой, которая является родственницей Дмитрия и Светланы Метревели. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). По данным СК, она, действуя в сговоре с Тарховой и другими лицами, незаконно завладела автомобилем супруги экс-мэра и продала его местному жителю более чем за 1 миллион рублей.
