Суд смягчил наказания калининградским врачам Сушкевич и Белой
16:02 02.02.2026 (обновлено: 16:04 02.02.2026)
Суд смягчил наказания калининградским врачам Сушкевич и Белой
Суд смягчил наказания калининградским врачам Сушкевич и Белой
происшествия, россия, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд смягчил наказания калининградским врачам Сушкевич и Белой

Врачи Элина Сушкевич и Елена Белая, обвиняемые в убийстве младенца в роддоме №4 Калининграда, в Московском областном суде перед оглашением приговора. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции на 2 и 3 месяца смягчил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор Московского областного суда изменен. В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ признано обстоятельством, смягчающим наказание Татур (Белой) за совершенное преступление, наличие несовершеннолетнего ребенка; смягчено назначенное наказание до 9 лет 3 месяцев; смягчено назначенное Сушкевич наказание до 8 лет 10 месяцев лишения свободы", - рассказал собеседник агентства.
В остальной части приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения, отметили в пресс-службе.
Мособлсуд 11 августа 2025 года на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Сушкевич к девяти годам, Белую - к 9,5 годам колонии общего режима, им также запретили три года заниматься врачебной деятельностью. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, взыскав с обвиняемых в пользу потерпевшей по одному миллиону рублей. Присяжные по всем поставленным вопросам сочли вину Белой и Сушкевич доказанной, решение было принято единогласно.
Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к девяти и 9,5 годам колонии (обвинение запрашивало по 13 лет каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании. Позднее Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив рассмотреть дело заново в Мособлсуде.
За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос - виновны ли исполняющий обязанности главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита - что злого умысла у них не было.
Надежда Буянова в суде - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В суде объяснили, почему врача Буянову допрашивали ночью
3 ноября 2025, 08:17
 
ПроисшествияРоссияМосковский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
