Суд смягчил наказания калининградским врачам Сушкевич и Белой

Врачи Элина Сушкевич и Елена Белая, обвиняемые в убийстве младенца в роддоме №4 Калининграда, в Московском областном суде перед оглашением приговора. Архивное фото

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции на 2 и 3 месяца смягчил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Приговор Московского областного суда изменен. В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ признано обстоятельством, смягчающим наказание Татур (Белой) за совершенное преступление, наличие несовершеннолетнего ребенка; смягчено назначенное наказание до 9 лет 3 месяцев; смягчено назначенное Сушкевич наказание до 8 лет 10 месяцев лишения свободы", - рассказал собеседник агентства.

В остальной части приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения, отметили в пресс-службе.

Мособлсуд 11 августа 2025 года на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Сушкевич к девяти годам, Белую - к 9,5 годам колонии общего режима, им также запретили три года заниматься врачебной деятельностью. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, взыскав с обвиняемых в пользу потерпевшей по одному миллиону рублей. Присяжные по всем поставленным вопросам сочли вину Белой и Сушкевич доказанной, решение было принято единогласно.

Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к девяти и 9,5 годам колонии (обвинение запрашивало по 13 лет каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании. Позднее Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив рассмотреть дело заново в Мособлсуде.