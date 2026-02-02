Рейтинг@Mail.ru
Потанина обязали раскрыть документы в споре с "Русалом", пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/sud-2071631096.html
Потанина обязали раскрыть документы в споре с "Русалом", пишут СМИ
Потанина обязали раскрыть документы в споре с "Русалом", пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2026
Потанина обязали раскрыть документы в споре с "Русалом", пишут СМИ
Высокий суд Англии и Уэльса удовлетворил требование "Русала" к бизнесмену Владимиру Потанину раскрыть ряд документов, связанных с акционерным соглашением... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T09:20:00+03:00
2026-02-02T09:20:00+03:00
в мире
англия
уэльс
лондон
владимир потанин
русал
норильский никель
интеррос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021124468_0:163:2928:1810_1920x0_80_0_0_7b9899dbc93ed1c9eae4903afea1466a.jpg
https://ria.ru/20260202/biznesmeny-2071626338.html
https://ria.ru/20251230/yamayka-2065771133.html
англия
уэльс
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021124468_99:101:2573:1957_1920x0_80_0_0_b773d98506076c2101357eae6756c512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, англия, уэльс, лондон, владимир потанин, русал, норильский никель, интеррос
В мире, Англия, Уэльс, Лондон, Владимир Потанин, Русал, Норильский никель, Интеррос
Потанина обязали раскрыть документы в споре с "Русалом", пишут СМИ

Суд в Англии обязал Потанина раскрыть ряд документов в споре с "Русалом"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент ПАО "ГМК Норильский никель" Владимир Потанин
Президент ПАО ГМК Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент ПАО "ГМК Норильский никель" Владимир Потанин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Высокий суд Англии и Уэльса удовлетворил требование "Русала" к бизнесмену Владимиру Потанину раскрыть ряд документов, связанных с акционерным соглашением "Норникеля", говорится в материале газеты "Ведомости".
В октябре 2022 года "Русал" обратился в Высокий суд Лондона с обвинением в адрес Потанина в нарушении соглашения акционеров "Норникеля" от 2012 года. Указывалось, в частности, что под управлением бизнесмена ГМК потеряла ряд важных активов, что привело к убыткам для компании и ее акционеров.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Состояние богатейших российских бизнесменов выросло с начала года
08:38
"Высокий суд Англии и Уэльса обязал миллиардера Владимира Потанина найти и раскрыть документы, касающиеся обвинений "Русала" в его адрес в нарушении акционерного соглашения "Норникеля", - пишет газета со ссылкой на материалы дела.
В рамках подготовки к основному слушанию, которое назначено на 2027 год, "Русал" попросил Высокий суд обязать Потанина самостоятельно или через представителей найти и раскрыть документы "Норникеля" и 11 его дочерних компаний, имеющие отношение к заявленным в деле претензиям, отмечается в материале.
В июле прошлого года "Русал" расширял исковые требования о нарушении акционерного соглашения к президенту "Интерроса" Потанину (и его компании Whiteleave Holdings Limited), писали "Ведомости". По данным газеты, "Русал" считал стоимость продажи в 2017 году компании "Логистик-центр", которая входила в структуру "Норникеля", некорректной. Согласно материалу, "Русал" также полагал, что из-за включения "Логистик-центра" в соглашения в качестве "ненужного посредника" удлинились цепочки поставок и выросли затраты "Норникеля".
"Интеррос" Потанина владеет 37% акций ГМК "Норникель", "Эн+ груп" - мажоритарный акционер (56,88%) "Русала" - контролирует 26,39%, следует их данных сайта "Норникеля".
Рабочий в литейном цехе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Власти Ямайки не угрожают работе дочерней структуры "Русала", заявил посол
30 декабря 2025, 20:21
 
В миреАнглияУэльсЛондонВладимир ПотанинРусалНорильский никельИнтеррос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала