Потанина обязали раскрыть документы в споре с "Русалом", пишут СМИ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Высокий суд Англии и Уэльса удовлетворил требование "Русала" к бизнесмену Владимиру Потанину раскрыть ряд документов, связанных с акционерным соглашением "Норникеля", говорится в материале газеты "Ведомости".
В рамках подготовки к основному слушанию, которое назначено на 2027 год, "Русал" попросил Высокий суд обязать Потанина самостоятельно или через представителей найти и раскрыть документы "Норникеля" и 11 его дочерних компаний, имеющие отношение к заявленным в деле претензиям, отмечается в материале.
В июле прошлого года "Русал" расширял исковые требования о нарушении акционерного соглашения к президенту "Интерроса" Потанину (и его компании Whiteleave Holdings Limited), писали "Ведомости". По данным газеты, "Русал" считал стоимость продажи в 2017 году компании "Логистик-центр", которая входила в структуру "Норникеля", некорректной. Согласно материалу, "Русал" также полагал, что из-за включения "Логистик-центра" в соглашения в качестве "ненужного посредника" удлинились цепочки поставок и выросли затраты "Норникеля".
"Интеррос" Потанина владеет 37% акций ГМК "Норникель", "Эн+ груп" - мажоритарный акционер (56,88%) "Русала" - контролирует 26,39%, следует их данных сайта "Норникеля".
