Московский городской суд начнет рассматривать по существу заочное дело украинской журналистки Ирины Земляны (внесена в список террористов и экстремистов в РФ),... РИА Новости, 02.02.2026
Суд рассмотрит заочное дело журналистки, облившей сиропом посла России
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Московский городской суд начнет рассматривать по существу заочное дело украинской журналистки Ирины Земляны (внесена в список террористов и экстремистов в РФ), которая облила сиропом посла России в Польше Сергея Андреева в 2022 году, сообщили РИА Новости в инстанции.
Земляна объявлена в международный розыск и заочно арестована. Также журналистка внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
.
"Заседание назначено на 2 февраля", - сказали в суде.
По версии следствия, 9 мая 2022 года в Варшаве
возле мемориала "Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве" Земляна с другими неустановленными лицами во время церемонии возложения венков напала на посла РФ
, заблокировав ему и членам его делегации проход к памятнику. После этого они плеснули Андрееву
в лицо и на одежду жидкость красного цвета, сорвали георгиевскую ленточку и очки, при этом высказывая в адрес дипломатического корпуса оскорбления. Как Андреев сообщил позднее, его и других дипломатов облили сиропом.
Кроме того, в мае 2022 и марте 2024 года Земляна разместила в соцсети публикации с утверждениями о том, что ВС РФ при проведении спецоперации якобы совершают военные преступления, тем самым публично распространив заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России.