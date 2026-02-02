Суд рассмотрит заочное дело журналистки, облившей сиропом посла России

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Московский городской суд начнет рассматривать по существу заочное дело украинской журналистки Ирины Земляны (внесена в список террористов и экстремистов в РФ), которая облила сиропом посла России в Польше Сергея Андреева в 2022 году, сообщили РИА Новости в инстанции.

Кроме того, в мае 2022 и марте 2024 года Земляна разместила в соцсети публикации с утверждениями о том, что ВС РФ при проведении спецоперации якобы совершают военные преступления, тем самым публично распространив заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России.