Суд рассмотрит заочное дело журналистки, облившей сиропом посла России - РИА Новости, 02.02.2026
00:29 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/sud-2071600489.html
Суд рассмотрит заочное дело журналистки, облившей сиропом посла России
Суд рассмотрит заочное дело журналистки, облившей сиропом посла России - РИА Новости, 02.02.2026
Суд рассмотрит заочное дело журналистки, облившей сиропом посла России
Московский городской суд начнет рассматривать по существу заочное дело украинской журналистки Ирины Земляны (внесена в список террористов и экстремистов в РФ),... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T00:29:00+03:00
2026-02-02T00:29:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20260131/sud-2071372541.html
https://ria.ru/20260127/timoshenko-2070569293.html
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
Суд рассмотрит заочное дело журналистки, облившей сиропом посла России

РИА Новости: суд рассмотрит заочное дело журналистки Земляны, напавшей на посла

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Московский городской суд начнет рассматривать по существу заочное дело украинской журналистки Ирины Земляны (внесена в список террористов и экстремистов в РФ), которая облила сиропом посла России в Польше Сергея Андреева в 2022 году, сообщили РИА Новости в инстанции.
Земляна объявлена в международный розыск и заочно арестована. Также журналистка внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
"Заседание назначено на 2 февраля", - сказали в суде.
По версии следствия, 9 мая 2022 года в Варшаве возле мемориала "Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве" Земляна с другими неустановленными лицами во время церемонии возложения венков напала на посла РФ, заблокировав ему и членам его делегации проход к памятнику. После этого они плеснули Андрееву в лицо и на одежду жидкость красного цвета, сорвали георгиевскую ленточку и очки, при этом высказывая в адрес дипломатического корпуса оскорбления. Как Андреев сообщил позднее, его и других дипломатов облили сиропом.
Кроме того, в мае 2022 и марте 2024 года Земляна разместила в соцсети публикации с утверждениями о том, что ВС РФ при проведении спецоперации якобы совершают военные преступления, тем самым публично распространив заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России.
