Молодежь в Индонезии выбирает Россию из-за Путина, заявила выпускница МГИМО

ДЖАКАРТА, 2 фев — РИА Новости. Индонезийская молодёжь всё чаще рассматривает Россию как направление для обучения за рубежом из-за симпатии к президенту РФ Владимиру Путину и интереса к мировоззрению, отличному от западного, заявила РИА Новости выпускница МГИМО Фитрия Улфиани на полях Дня МГИМО в Русском доме в Джакарте.

"Сейчас Владимир Путин действительно очень популярен среди поколения Gen Z в Индонезии . Молодёжь любит Россию именно из-за образа её лидера. Для нас Россия — это не обычное место для учёбы, а страна для людей с широким, глобальным мышлением, которые хотят получить другую перспективу, не западную", - рассказала собеседница агентства.

По словам Улфиани, интерес к России формируется также через культуру - фильмы, музыку и современный медиаконтент, а идеологическая близость усиливает этот эффект.

"В истории Индонезии сильны идеи социальной справедливости и независимого пути развития, заложенные в философии Панчасила. Поэтому Россия воспринимается как близкая по духу страна, почти как семья", - отметила она.

День МГИМО Джакарте посетили около 80 человек - школьники, студенты и молодые специалисты, заинтересованные в обучении в России и международной карьере. Участникам представили образовательные программы МГИМО, условия поступления и академические возможности для иностранцев.

С приветственным словом на мероприятии выступил посол России в Индонезии Сергей Толченов . Он подчеркнул, что Россия ежегодно предоставляет несколько сотен государственных стипендий для индонезийских студентов и выразил уверенность, что развитие сотрудничества с МГИМО расширит доступ молодёжи Индонезии к российскому образованию.