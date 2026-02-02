https://ria.ru/20260202/studenty-2071639243.html
Молодежь в Индонезии выбирает Россию из-за Путина, заявила выпускница МГИМО
Молодежь в Индонезии выбирает Россию из-за Путина, заявила выпускница МГИМО - РИА Новости, 02.02.2026
Молодежь в Индонезии выбирает Россию из-за Путина, заявила выпускница МГИМО
Индонезийская молодёжь всё чаще рассматривает Россию как направление для обучения за рубежом из-за симпатии к президенту РФ Владимиру Путину и интереса к... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:17:00+03:00
2026-02-02T11:17:00+03:00
2026-02-02T11:18:00+03:00
россия
индонезия
джакарта
владимир путин
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963633723_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_46dbdd8acfe41ebceb6ce04ab6292fa8.jpg
https://ria.ru/20250320/putin-2006334051.html
https://ria.ru/20260122/nature-2069713838.html
россия
индонезия
джакарта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963633723_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a3fc033cbd5fa720311202f51a10e0b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия, джакарта, владимир путин, мгимо
Россия, Индонезия, Джакарта, Владимир Путин, МГИМО
Молодежь в Индонезии выбирает Россию из-за Путина, заявила выпускница МГИМО
Улфиани: студенты Индонезии выбирают Россию из-за Путина
ДЖАКАРТА, 2 фев — РИА Новости. Индонезийская молодёжь всё чаще рассматривает Россию как направление для обучения за рубежом из-за симпатии к президенту РФ Владимиру Путину и интереса к мировоззрению, отличному от западного, заявила РИА Новости выпускница МГИМО Фитрия Улфиани на полях Дня МГИМО в Русском доме в Джакарте.
"Сейчас Владимир Путин
действительно очень популярен среди поколения Gen Z в Индонезии
. Молодёжь любит Россию
именно из-за образа её лидера. Для нас Россия — это не обычное место для учёбы, а страна для людей с широким, глобальным мышлением, которые хотят получить другую перспективу, не западную", - рассказала собеседница агентства.
По словам Улфиани, интерес к России формируется также через культуру - фильмы, музыку и современный медиаконтент, а идеологическая близость усиливает этот эффект.
"В истории Индонезии сильны идеи социальной справедливости и независимого пути развития, заложенные в философии Панчасила. Поэтому Россия воспринимается как близкая по духу страна, почти как семья", - отметила она.
День МГИМО
в Джакарте
посетили около 80 человек - школьники, студенты и молодые специалисты, заинтересованные в обучении в России и международной карьере. Участникам представили образовательные программы МГИМО, условия поступления и академические возможности для иностранцев.
С приветственным словом на мероприятии выступил посол России в Индонезии Сергей Толченов
. Он подчеркнул, что Россия ежегодно предоставляет несколько сотен государственных стипендий для индонезийских студентов и выразил уверенность, что развитие сотрудничества с МГИМО расширит доступ молодёжи Индонезии к российскому образованию.
В свою очередь директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов отметил растущий интерес к обучению в России среди индонезийской молодежи.