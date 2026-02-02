Героическая оборона Дома Павлова: 58 дней осады

Дом Павлова – жилая многоэтажка, в которой в 1942 году Сталинградской битвы почти два месяца держала оборону группа советских бойцов численностью около 30 человек. Атаки противника были жестокими. Несмотря на это важный опорный пункт удалось отстоять. О подвиге солдат Красной армии – в материале РИА Новости.