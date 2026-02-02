Рейтинг@Mail.ru
Героическая оборона Дома Павлова: 58 дней осады - РИА Новости, 02.02.2026
08:47 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/stalingrad-2071627427.html
Героическая оборона Дома Павлова: 58 дней осады
Героическая оборона Дома Павлова: 58 дней осады - РИА Новости, 02.02.2026
Героическая оборона Дома Павлова: 58 дней осады
Дом Павлова – жилая многоэтажка, в которой в 1942 году Сталинградской битвы почти два месяца держала оборону группа советских бойцов численностью около 30... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T08:47:00+03:00
2026-02-02T08:47:00+03:00
58 дней осады: героическая оборона Дома Павлова
Дом Павлова – жилая многоэтажка, в которой в 1942 году Сталинградской битвы почти два месяца держала оборону группа советских бойцов численностью около 30 человек. Атаки противника были жестокими. Несмотря на это важный опорный пункт удалось отстоять. О подвиге солдат Красной армии – в материале РИА Новости.
Героическая оборона Дома Павлова: 58 дней осады
Дом Павлова – жилая многоэтажка, в которой в 1942 году Сталинградской битвы почти два месяца держала оборону группа советских бойцов численностью около 30 человек. Атаки противника были жестокими. Несмотря на это важный опорный пункт удалось отстоять. О подвиге солдат Красной армии – в материале РИА Новости.
2026-02-02T08:47
true
PT3M08S

Героическая оборона Дома Павлова: 58 дней осады

Дом Павлова – жилая многоэтажка, в которой в 1942 году Сталинградской битвы почти два месяца держала оборону группа советских бойцов численностью около 30 человек. Атаки противника были жестокими. Несмотря на это важный опорный пункт удалось отстоять. О подвиге солдат Красной армии – в материале РИА Новости.
 
