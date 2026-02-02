ФСБ рассекретила документы о Сталинградской битве

"Немец-дезертир в беседе с источником говорил:… "Я два раза пытался бежать к русским, но, боясь, что меня могут убить свои, возвращался. Наши солдаты воевать не хотят… Если русские пойдут вперед, то немецкие солдаты подымут руки".

"В тылу противника источник видел, как немцы гнали в свой тыл группу итальянцев, закованных в кандалы и связанных веревками. Как выяснилось, это были солдаты, отказавшиеся идти на фронт. Аналогичные настроения и в румынской армии… Из разговоров с солдатами румынской, итальянской и австрийской национальностей видно, что немцы не доверяют им, боевые порядки на линии фронта строят таким образом, чтобы наблюдать за своими "союзниками". Немецкие автоматчики всегда стоят за спиной румын и итальянцев, чтобы предупредить их, что отступление невозможно", - сообщал Судоплатов.