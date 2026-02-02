Рейтинг@Mail.ru
00:14 02.02.2026
ФСБ рассекретила документы о Сталинградской битве
Итальянские и румынские оккупанты, действовавшие на стороне гитлеровской Германии, в ходе Сталинградской битвы во время Великой Отечественной войны отказывались РИА Новости, 02.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ссср, россия, сталинград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
СССР, Россия, Сталинград, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин | Перейти в медиабанкСталинград
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
Сталинград. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Итальянские и румынские оккупанты, действовавшие на стороне гитлеровской Германии, в ходе Сталинградской битвы во время Великой Отечественной войны отказывались воевать против советских войск и дезертировали столь массово, что немцам приходилось под угрозой расстрелов удерживать их на позициях, об этом рассказывается в рассекреченном архивном документе ФСБ России.
В понедельник исполняется 83 года со дня окончания Сталинградской битвы. Красная армия в битве под Сталинградом разбила немецкие войска, обеспечив начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны в пользу СССР. Второго февраля отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Знание о морально-политическом состоянии армии противника всегда представляло значительный интерес при планировании оборонительных и наступательных операций, в этой связи советские органы государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны уделяли постоянное внимание получению информации такого рода, отмечается в сообщении ФСБ.
Восемнадцатого ноября 1942 года, накануне контрнаступления Красной армии под Сталинградом (операция "Уран"), начальник 4-го Управления НКВД СССР, занимавшегося фронтовой разведывательно-диверсионной работой, Павел Судоплатов доложил заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову разведывательную сводку "О положении в оккупированных районах Сталинградской и Ростовской областей, Северного Кавказа и Калмыцкой АССР".
«
"Особый интерес в разведсводке представляет заключительный раздел - "Настроение солдат противника на Юге", в котором дана характеристика морально-психологического состояния германской армии и их союзников на Сталинградском направлении", - говорится в сообщении ФСБ.
Как отмечал Судоплатов, "среди немецких и итальянских солдат на Сталинградском фронте отмечаются антивоенные настроения и дезертирство".
"Немец-дезертир в беседе с источником говорил:… "Я два раза пытался бежать к русским, но, боясь, что меня могут убить свои, возвращался. Наши солдаты воевать не хотят… Если русские пойдут вперед, то немецкие солдаты подымут руки".
Наиболее острые антивоенные настроения имели место среди итальянских солдат, которые жаловались местным жителям, что по шесть-семь лет не были дома, добавлял Судоплатов.
«
"Один итальянский ефрейтор разрешил хозяевам квартиры, где он остановился, пользоваться сохранившимся у них приемником и слушать Москву. Слушая сам московские передачи, он высказывал такие мысли: "Гитлер очень много врет. Советы говорят правду. Что касается нас, то мы воевать не хотели. Кроме того, мы убедились теперь, что русский народ хороший… Солдаты идти на фронт не хотят", - говорилось в разведсводке.
Особо выделялось поведение итальянских и румынских подельников гитлеровцев.
"В тылу противника источник видел, как немцы гнали в свой тыл группу итальянцев, закованных в кандалы и связанных веревками. Как выяснилось, это были солдаты, отказавшиеся идти на фронт. Аналогичные настроения и в румынской армии… Из разговоров с солдатами румынской, итальянской и австрийской национальностей видно, что немцы не доверяют им, боевые порядки на линии фронта строят таким образом, чтобы наблюдать за своими "союзниками". Немецкие автоматчики всегда стоят за спиной румын и итальянцев, чтобы предупредить их, что отступление невозможно", - сообщал Судоплатов.
СССРРоссияСталинградФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
