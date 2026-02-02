Рейтинг@Mail.ru
Зеленский: в ОАЭ пройдут отдельные встречи делегаций Украины и США - РИА Новости, 02.02.2026
20:14 02.02.2026
Зеленский: в ОАЭ пройдут отдельные встречи делегаций Украины и США
в мире
украина
россия
абу-даби
владимир зеленский
дмитрий песков
игорь костюков (генштаб)
мирный план сша по украине
в мире, украина, россия, абу-даби, владимир зеленский, дмитрий песков, игорь костюков (генштаб), мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Абу-Даби, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Игорь Костюков (Генштаб), Мирный план США по Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что украинская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине проведет в Абу-Даби также отдельные встречи с представителями США.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
"Провел совещание с нашей переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч… Украинская делегация будет иметь также и двусторонние встречи с американской стороной", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Двадцать третьего января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Уиткофф может принять участие в переговорах в Абу-Даби, пишет Axios
Вчера, 16:28
 
