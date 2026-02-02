Зеленский: в ОАЭ пройдут отдельные встречи делегаций Украины и США

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что украинская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине проведет в Абу-Даби также отдельные встречи с представителями США.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
"Провел совещание с нашей переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч… Украинская делегация будет иметь также и двусторонние встречи с американской стороной", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Двадцать третьего января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.