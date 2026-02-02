Рейтинг@Mail.ru
Министр войны США объявил о претензиях на доминирование в космосе - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/ssha-2071819237.html
Министр войны США объявил о претензиях на доминирование в космосе
Министр войны США объявил о претензиях на доминирование в космосе - РИА Новости, 02.02.2026
Министр войны США объявил о претензиях на доминирование в космосе
Министр войны США Пит Хегсет заявил, что американские вооруженные силы должны контролировать космос. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T23:55:00+03:00
2026-02-02T23:55:00+03:00
в мире
сша
россия
канаверал
пит хегсет
дональд трамп
сергей лавров
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071231351_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fe9d2b7bd24e4bc2ace4f958f0e598bc.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069019606.html
сша
россия
канаверал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071231351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9909933fa387f65332e273d4fadd52c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, канаверал, пит хегсет, дональд трамп, сергей лавров, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Канаверал, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Министерство обороны США
Министр войны США объявил о претензиях на доминирование в космосе

Хегсет объявил о претензиях на доминирование в космосе

© AP Photo / Kevin WolfГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет заявил, что американские вооруженные силы должны контролировать космос.
"Мы должны доминировать на абсолютной высоте. Мы все знаем это, каждый пехотинец знает это: кто контролирует высоту, тот контролирует бой", - сказал Хегсет на мысе Канаверал во Флориде.
Глава Пентагона ездит по США с туром "Арсенал мира", выступая на различных оборонных производствах.
"Мы спустим с поводка доминирование США в космосе", - объявил Хегсет, напомнив, что американский президент Дональд Трамп в ходе своего первого срока создал в Пентагоне космические силы.
Как заявил министр войны, США недостаточно контролировать воздушное и водное пространство в своем полушарии. "Космос - это абсолютная высота", - объяснил министр.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США активно ведут работу по размещению оружия в космосе и отказываются по предложению России договориться об отказе от таких действий, выступая лишь против размещения ядерного.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
США активно ведут работу по размещению оружия в космосе, заявил Лавров
20 января, 13:25
 
В миреСШАРоссияКанавералПит ХегсетДональд ТрампСергей ЛавровМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала