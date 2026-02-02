Рейтинг@Mail.ru
МИД России рассказал о ходе консультаций с представителями США
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 02.02.2026 (обновлено: 21:08 02.02.2026)
МИД России рассказал о ходе консультаций с представителями США
МИД России рассказал о ходе консультаций с представителями США - РИА Новости, 02.02.2026
МИД России рассказал о ходе консультаций с представителями США
Москва считает важным в рамках проводимых консультаций между экспертами России и США не ограничиваться проблемами дипмиссий, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
сша
сергей лавров
россия
москва
сша
в мире, россия, москва, сша, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, США, Сергей Лавров
МИД России рассказал о ходе консультаций с представителями США

МИД РФ: важно не ограничиваться проблемами дипмиссий в диалоге с США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Москва считает важным в рамках проводимых консультаций между экспертами России и США не ограничиваться проблемами дипмиссий, заявили в МИД РФ.
"В рамках проводимых экспертными командами МИД России и госдепартамента консультаций российская сторона полагает важным не ограничиваться проблемами дипмиссий, чего явно недостаточно для прорыва в налаживании сотрудничества, а перейти к по-настоящему значимым вопросам, включая возобновление прямого авиасообщения и возврат нашей конфискованной дипсобственности", - говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия настроена конструктивно в отношении диалога с США, заявили в МИД
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваСШАСергей Лавров
 
 
