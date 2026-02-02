https://ria.ru/20260202/ssha-2071801508.html
МИД России рассказал о ходе консультаций с представителями США
МИД России рассказал о ходе консультаций с представителями США
Москва считает важным в рамках проводимых консультаций между экспертами России и США не ограничиваться проблемами дипмиссий, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 02.02.2026
МИД России рассказал о ходе консультаций с представителями США
МИД РФ: важно не ограничиваться проблемами дипмиссий в диалоге с США