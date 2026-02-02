https://ria.ru/20260202/ssha-2071798562.html
Трамп рассказал подробности разговора с Моди
Трамп рассказал подробности разговора с Моди
Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, что одной из тем его разговора с премьером Индии Нарендрой Моди было завершение конфликта на Украине. РИА Новости, 02.02.2026
Трамп: одной из тем разговора с Моди стало завершение конфликта на Украине