Трамп рассказал подробности разговора с Моди - РИА Новости, 02.02.2026
20:17 02.02.2026
Трамп рассказал подробности разговора с Моди
Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, что одной из тем его разговора с премьером Индии Нарендрой Моди было завершение конфликта на Украине. РИА Новости, 02.02.2026
Трамп рассказал подробности разговора с Моди

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, что одной из тем его разговора с премьером Индии Нарендрой Моди было завершение конфликта на Украине.
В понедельник посол США в Индии Серджио Гор сообщил, что Трамп и Моди провели телефонный разговор.
"Мы говорили о многих вещах, включая торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной", - написал Трамп в Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп утверждает, что отношения США и Индии станут еще более крепкими
В миреСШАИндияУкраинаДональд ТрампНарендра Моди
 
 
