Уиткофф может принять участие в переговорах в Абу-Даби, пишет Axios

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с российской и украинской делегациями в Абу-Даби, утверждает журналист портала Axios Барак Равид.
"Уиткофф <...> в среду и четверг проведет новый раунд переговоров с (представителями. — Прим. ред.) России и Украины", — написал он в посте в соцсети X.
Это может произойти по пути американского спецпосланника в Израиль. По данным СМИ, он намерен обсудить с премьером Биньямином Нетаньяху возможную эскалацию вокруг Ирана.
Мирный процесс по Украине
В конце января состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры должны были пройти накануне, но их перенесли на 4-5 февраля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией во главе с Уиткоффом.
