Уиткофф может принять участие в переговорах в Абу-Даби, пишет Axios

Это может произойти по пути американского спецпосланника в Израиль. По данным СМИ, он намерен обсудить с премьером Биньямином Нетаньяху возможную эскалацию вокруг Ирана.

В конце января состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном . Новые переговоры должны были пройти накануне, но их перенесли на 4-5 февраля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.