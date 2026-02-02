Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф может принять участие в переговорах в Абу-Даби, пишет Axios
16:28 02.02.2026 (обновлено: 18:05 02.02.2026)
Уиткофф может принять участие в переговорах в Абу-Даби, пишет Axios
Уиткофф может принять участие в переговорах в Абу-Даби, пишет Axios - РИА Новости, 02.02.2026
Уиткофф может принять участие в переговорах в Абу-Даби, пишет Axios
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с российской и украинской делегациями в Абу-Даби, утверждает журналист портала Axios Барак Равид. РИА Новости, 02.02.2026
в мире, абу-даби, россия, израиль, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, дмитрий песков, мирный план сша по украине, вооруженные силы украины, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Абу-Даби, Россия, Израиль, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина
Уиткофф может принять участие в переговорах в Абу-Даби, пишет Axios

Axios: Уиткофф примет участие в переговорах РФ и Украины в Абу-Даби

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с российской и украинской делегациями в Абу-Даби, утверждает журналист портала Axios Барак Равид.
"Уиткофф <...> в среду и четверг проведет новый раунд переговоров с (представителями. — Прим. ред.) России и Украины", — написал он в посте в соцсети X.
Это может произойти по пути американского спецпосланника в Израиль. По данным СМИ, он намерен обсудить с премьером Биньямином Нетаньяху возможную эскалацию вокруг Ирана.

Мирный процесс по Украине

В конце января состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры должны были пройти накануне, но их перенесли на 4-5 февраля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАбу-ДабиРоссияИзраильСтив УиткоффБиньямин НетаньяхуДмитрий ПесковМирный план США по УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраина
 
 
