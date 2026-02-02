Новая стратегия США признает влияние Китая, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Новая оборонная стратегия Соединенных Штатов признает влияние Китая в Западном полушарии и направлена на борьбу с ним, заявила РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Элизабет Фрейнд Ларус.

Ранее Пентагон представил свою обновленную стратегию национальной обороны, в которой назвал Китай второй по могуществу страной после США , признавая рост влияния Пекина

"Подобно стратегии национальной безопасности от декабря 2025 года, национальная стратегия обороны военного министерства переориентирует внешнюю политику США, исходя из признания того, что Китай бросает вызов Соединённым Штатам не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и в Западном полушарии", - сказала Ларус.

По мнению эксперта, обе недавно опубликованные стратегии нацелены на вытеснение из региона конкурентов, не относящихся к странам полушария, и недопущение чрезмерного влияния или доминирования Китая в регионе.

"Королларий Трампа к доктрине Монро США направлен на сохранение доминирующего положения США в Западном полушарии путём признания Китая - наряду с миграцией, наркотиками и криминальными сетями - одной из основных угроз в регионе", - сказала Ларус.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне своей операции против Венесуэлы призвал не забывать о доктрине Монро, которая провозглашает американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав, а также не подвергать сомнению лидерство США в Западном полушарии.