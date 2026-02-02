Новая стратегия США признает влияние Китая, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Новая оборонная стратегия Соединенных Штатов признает влияние Китая в Западном полушарии и направлена на борьбу с ним, заявила РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Элизабет Фрейнд Ларус.
США будут вытеснять Китай из Латинской Америки, считает эксперт
31 января, 02:55
"Подобно стратегии национальной безопасности от декабря 2025 года, национальная стратегия обороны военного министерства переориентирует внешнюю политику США, исходя из признания того, что Китай бросает вызов Соединённым Штатам не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и в Западном полушарии", - сказала Ларус.
По мнению эксперта, обе недавно опубликованные стратегии нацелены на вытеснение из региона конкурентов, не относящихся к странам полушария, и недопущение чрезмерного влияния или доминирования Китая в регионе.
"Королларий Трампа к доктрине Монро США направлен на сохранение доминирующего положения США в Западном полушарии путём признания Китая - наряду с миграцией, наркотиками и криминальными сетями - одной из основных угроз в регионе", - сказала Ларус.
Ранее президент США Дональд Трамп на фоне своей операции против Венесуэлы призвал не забывать о доктрине Монро, которая провозглашает американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав, а также не подвергать сомнению лидерство США в Западном полушарии.
Доктрина Монро является программой внешней политики США, провозглашённой президентом Джеймсом Монро в его ежегодном обращении к конгрессу в декабре 1823 года. В нём он призвал европейские державы воздержаться от дальнейшей колонизации или политического вмешательства в дела стран Западного полушария. Со временем фраза "доктрина Монро" стала означать политику геополитического доминирования США в Западном полушарии.
Трамп описал свою доктрину "Донро"
9 января, 05:35