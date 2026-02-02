Рейтинг@Mail.ru
03:22 02.02.2026
Новая стратегия США признает влияние Китая, считает эксперт
в мире
сша
китай
пекин
дональд трамп
министерство обороны сша
в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Министерство обороны США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Новая оборонная стратегия Соединенных Штатов признает влияние Китая в Западном полушарии и направлена на борьбу с ним, заявила РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Элизабет Фрейнд Ларус.
Ранее Пентагон представил свою обновленную стратегию национальной обороны, в которой назвал Китай второй по могуществу страной после США, признавая рост влияния Пекина.
"Подобно стратегии национальной безопасности от декабря 2025 года, национальная стратегия обороны военного министерства переориентирует внешнюю политику США, исходя из признания того, что Китай бросает вызов Соединённым Штатам не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и в Западном полушарии", - сказала Ларус.
По мнению эксперта, обе недавно опубликованные стратегии нацелены на вытеснение из региона конкурентов, не относящихся к странам полушария, и недопущение чрезмерного влияния или доминирования Китая в регионе.
"Королларий Трампа к доктрине Монро США направлен на сохранение доминирующего положения США в Западном полушарии путём признания Китая - наряду с миграцией, наркотиками и криминальными сетями - одной из основных угроз в регионе", - сказала Ларус.
Ранее президент США Дональд Трамп на фоне своей операции против Венесуэлы призвал не забывать о доктрине Монро, которая провозглашает американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав, а также не подвергать сомнению лидерство США в Западном полушарии.
Доктрина Монро является программой внешней политики США, провозглашённой президентом Джеймсом Монро в его ежегодном обращении к конгрессу в декабре 1823 года. В нём он призвал европейские державы воздержаться от дальнейшей колонизации или политического вмешательства в дела стран Западного полушария. Со временем фраза "доктрина Монро" стала означать политику геополитического доминирования США в Западном полушарии.
