01:30 02.02.2026 (обновлено: 02:19 02.02.2026)
Стивен Спилберг получил "Грэмми" за лучший музыкальный фильм
Стивен Спилберг получил "Грэмми" за лучший музыкальный фильм

Стивен Спилберг получил премию «Грэмми» за лучший музыкальный фильм

Режиссер Стивен Спилберг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Американский режиссер Стивен Спилберг был удостоен премии "Грэмми" в категории "лучший музыкальный фильм", следует из трансляции церемонии награждения.
Спилберг выступил в роли продюсера документального фильма "Музыка Джона Уильямса", который посвящен жизни легендарного композитора и дирижера, сочинившего музыку ко многим фильмам режиссера.
Церемония награждения премии "Грэмми" проходит в Лос-Анджелесе.
Певица Уитни Хьюстон с дочерью - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Шесть музыкантов получат "Грэмми" за достижения всей жизни
20 декабря 2025, 03:25
 
