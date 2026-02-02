https://ria.ru/20260202/spilberg-2071604526.html
Стивен Спилберг получил "Грэмми" за лучший музыкальный фильм
Американский режиссер Стивен Спилберг был удостоен премии "Грэмми" в категории "лучший музыкальный фильм", следует из трансляции церемонии награждения. РИА Новости, 02.02.2026
