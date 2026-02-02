Рейтинг@Mail.ru
Спикер сейма назвал политику Трампа вредной для Польши
13:49 02.02.2026 (обновлено: 13:50 02.02.2026)
Спикер сейма назвал политику Трампа вредной для Польши
Политика силы, которую демонстрирует президент США Дональд Трамп, очень вредна для Польши, заявил журналистам спикер сейма республики Влодимеж Чажастый. РИА Новости, 02.02.2026
в мире
польша
сша
франция
дональд трамп
евросоюз
польша
сша
франция
в мире, польша, сша, франция, дональд трамп, евросоюз
В мире, Польша, США, Франция, Дональд Трамп, Евросоюз
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 фев - РИА Новости. Политика силы, которую демонстрирует президент США Дональд Трамп, очень вредна для Польши, заявил журналистам спикер сейма республики Влодимеж Чажастый.
Ранее он заявил, что Трамп не заслуживает Нобелевской премии, и поэтому он не поддержит идею выдвижение на нее американского лидера.
"В международной политике начинает доминировать сила. Сила - это элемент системы, жертвой которого Польша становилась многократно. Это плохая для Польши политика", - сказал Чажастый.
При этом он считает, что страны ЕС должны "сомкнуть ряды" в ситуации, когда супердержавы пытаются поделить мир на зоны влияния.
"Когда супердержавы пытаются делить мир на подчиненные себе зоны влияния, остальные страны должны сомкнуть ряды. В этом смыкании рядов особенную роль играет концепция союза стран в рамках Европейского союза. Конечно, Франция имеет ядерное оружие, а Германия является мощным экспортером вооружения, однако по отношению к Китаю или США ни одно европейское государство не является супердержавой. Такой супердержавой является, может быть и должен быть Европейский союз - сильный и говорящий одним голосом, а не разделенный на страны, которые отдельно заботятся об интересах пана - богатого президента США", - отметил Чажастый.
В мире, Польша, США, Франция, Дональд Трамп, Евросоюз
 
 
