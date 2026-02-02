https://ria.ru/20260202/spetsoperatsiya-2071776677.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.02.2026
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.02.2026
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 2 февраля 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Придорожное в Запорожской области, а также нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, а также три пусковые установки ЗРК С-300. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 202 беспилотника.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 670 самолетов, 283 вертолета, 111 977 беспилотников, 649 зенитных ракетных комплексов, 27 445 танков и других бронемашин, 1 657 реактивных систем залпового огня, 33 006 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 53 475 единиц автомобильной техники.