Российский военный сбил прикладом дрон ВСУ

ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Пулеметчик российской группировки войск "Восток" с позывным "Кола" рассказал РИА Новости, что в ходе выполнения боевой задачи в Запорожской области сумел сбить ударный дрон ВСУ прикладом автомата.

По его словам, атака беспилотника произошла во время передвижения на мотоцикле.

"Ехали с товарищем, и сзади к нам привязался дрон противника. Он пытался атаковать. Я махнул прикладом автомата, дрон упал и взорвался. После этого мы продолжили движение", - рассказал боец.