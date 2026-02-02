Рейтинг@Mail.ru
Российский военный сбил прикладом дрон ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 02.02.2026
Российский военный сбил прикладом дрон ВСУ
Российский военный сбил прикладом дрон ВСУ
Пулеметчик российской группировки войск "Восток" с позывным "Кола" рассказал РИА Новости, что в ходе выполнения боевой задачи в Запорожской области сумел сбить... РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, на позиции в районе города Энергодар Запорожской области
Военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, на позиции в районе города Энергодар Запорожской области
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Пулеметчик российской группировки войск "Восток" с позывным "Кола" рассказал РИА Новости, что в ходе выполнения боевой задачи в Запорожской области сумел сбить ударный дрон ВСУ прикладом автомата.
По его словам, атака беспилотника произошла во время передвижения на мотоцикле.
"Ехали с товарищем, и сзади к нам привязался дрон противника. Он пытался атаковать. Я махнул прикладом автомата, дрон упал и взорвался. После этого мы продолжили движение", - рассказал боец.
