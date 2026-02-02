МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Украинские боевики предприняли безуспешную попытку контратаки в районе Симиновки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". За минувшие сутки ВСУ потеряли здесь более 280 военных, одну ББМ, 19 автомобилей, семь складов боеприпасов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.