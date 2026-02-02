https://ria.ru/20260202/spetsoperatsiya-2071618815.html
Украинские военные провалили контратаку в Харьковской области
Украинские военные провалили контратаку в Харьковской области - РИА Новости, 02.02.2026
Украинские военные провалили контратаку в Харьковской области
Украинские боевики предприняли безуспешную попытку контратаки в районе Симиновки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T06:44:00+03:00
2026-02-02T06:44:00+03:00
2026-02-02T11:53:00+03:00
2026
Спецподразделения ГУР МО Украины провалили контратаку у Симиновки