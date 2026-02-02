Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные провалили контратаку в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 02.02.2026 (обновлено: 11:53 02.02.2026)
Украинские военные провалили контратаку в Харьковской области
Украинские боевики предприняли безуспешную попытку контратаки в районе Симиновки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Спецподразделения ГУР МО Украины провалили контратаку у Симиновки

Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Украинские боевики предприняли безуспешную попытку контратаки в районе Симиновки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции, проведя контратаку силами спецподразделений ГУР Министерства обороны Украины. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", — сказал собеседник агентства.
"Это неизбежность": на Западе заявили о крупном провале в зоне СВО
31 января, 07:02
"Это неизбежность": на Западе заявили о крупном провале в зоне СВО
31 января, 07:02

Минобороны России объявило об освобождении Симиновки 23 января.

В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". За минувшие сутки ВСУ потеряли здесь более 280 военных, одну ББМ, 19 автомобилей, семь складов боеприпасов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
