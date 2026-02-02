Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы перехитрили ВСУ при освобождении Терноватого - РИА Новости, 02.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/spetsoperatsiya-2071618320.html
Российские бойцы перехитрили ВСУ при освобождении Терноватого
Российские бойцы перехитрили ВСУ при освобождении Терноватого - РИА Новости, 02.02.2026
Российские бойцы перехитрили ВСУ при освобождении Терноватого
Подразделения российской группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Терноватое в Запорожской области применили тактический маневр с... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T06:35:00+03:00
2026-02-02T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243037_0:21:3173:1806_1920x0_80_0_0_d5f6139a0f51da4eff72983c0f03299c.jpg
https://ria.ru/20260131/zapad-2071378062.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские бойцы перехитрили ВСУ при освобождении Терноватого

РИА Новости: ВС России в Терноватом применили маневр с ударом в тыл противника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИнженерная система дистанционного минирования "Земледелие"
Инженерная система дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Терноватое в Запорожской области применили тактический маневр с ударом в тыл противника, несмотря на заранее подготовленную оборону ВСУ, рассказал РИА Новости старший разведчик с позывным "Богдан".
Минобороны РФ 30 января сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Терноватое в Запорожской области.
Боевая стрельба в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Это неизбежность": на Западе заявили о крупном провале в зоне СВО
31 января, 07:02
По словам "Богдана", украинские подразделения выстроили линию обороны непосредственно внутри населенного пункта, используя плотную застройку для возможных маневров и смен позиций.
"Между домами были перекопы. Они могли маневрировать, менять позиции. В этом сложность была - огонь велся с разных сторон", - рассказал разведчик.
Открытый участок местности на подступах к поселку постоянно находился под контролем ВСУ, из-за чего прямое продвижение было затруднено. В этой связи российские военнослужащие применили отвлекающий маневр.
"Была небольшая открытая местность, противник постоянно ее контролировал. Мы отправили несколько бойцов, чтобы они оттуда простреливали, а основными силами зашли им в тыл и вошли в поселок", - пояснил "Богдан".
ВСУ предпринимали попытки перебросить резервы для усиления своих подразделений в Терноватом, однако эти действия были своевременно пресечены. "ВСУ хотели подтянуть свои резервы, но безуспешно. Наши "птичники" (операторы беспилотников - ред.) сорвали их пополнение", - добавил он.
Российские военные при досмотре позиций ВСУ обнаружили карту мест дислокаций противника, а также планшет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
