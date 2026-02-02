Российские бойцы перехитрили ВСУ при освобождении Терноватого

ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Терноватое в Запорожской области применили тактический маневр с ударом в тыл противника, несмотря на заранее подготовленную оборону ВСУ, рассказал РИА Новости старший разведчик с позывным "Богдан".

По словам "Богдана", украинские подразделения выстроили линию обороны непосредственно внутри населенного пункта, используя плотную застройку для возможных маневров и смен позиций.

"Между домами были перекопы. Они могли маневрировать, менять позиции. В этом сложность была - огонь велся с разных сторон", - рассказал разведчик.

Открытый участок местности на подступах к поселку постоянно находился под контролем ВСУ , из-за чего прямое продвижение было затруднено. В этой связи российские военнослужащие применили отвлекающий маневр.

"Была небольшая открытая местность, противник постоянно ее контролировал. Мы отправили несколько бойцов, чтобы они оттуда простреливали, а основными силами зашли им в тыл и вошли в поселок", - пояснил "Богдан".

ВСУ предпринимали попытки перебросить резервы для усиления своих подразделений в Терноватом, однако эти действия были своевременно пресечены. "ВСУ хотели подтянуть свои резервы, но безуспешно. Наши "птичники" (операторы беспилотников - ред.) сорвали их пополнение", - добавил он.