Рейтинг@Mail.ru
Погода помогла ВС России освободить Зеленое в Харьковской области - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 02.02.2026 (обновлено: 07:09 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/spetsoperatsiya-2071616834.html
Погода помогла ВС России освободить Зеленое в Харьковской области
Погода помогла ВС России освободить Зеленое в Харьковской области - РИА Новости, 02.02.2026
Погода помогла ВС России освободить Зеленое в Харьковской области
Резко изменившаяся погода помогла российским военнослужащим освободить населенный пункт Зелёное в Харьковской области, из-за потепления и влажности там... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T06:09:00+03:00
2026-02-02T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235224_0:280:3107:2028_1920x0_80_0_0_2afdbac18d8f31c0fbae1bfcabc80568.jpg
https://ria.ru/20260202/spetsoperatsiya-2071614428.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235224_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_a5a5cda6af83310d628a9b55ae38f0d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия
Погода помогла ВС России освободить Зеленое в Харьковской области

Туман помог российским военным освободить Зеленое в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Резко изменившаяся погода помогла российским военнослужащим освободить населенный пункт Зелёное в Харьковской области, из-за потепления и влажности там образовался туман, который мешал дронам противника, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении населенного пункта Зелёное в Харьковской области ведомство сообщило накануне. Его освободили силы 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север".
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
ВС России освободили от ВСУ 580 домов в Терноватом
05:21
"Российские штурмовики воспользовались резким изменением погодных условий. Потепление, высокая влажность и поднявшийся туман не позволяли активно работать вражеским беспилотникам, это также послужило естественной маскировкой при штурме позиций противника", - говорится в сообщении.
Перед основным этапом штурмовых действий по позициям противника отработали артиллеристы 11-го армейского корпуса. Кроме того, большой вклад внесли подразделения войск беспилотных систем 18-й мотострелковой дивизии. Они вели круглосуточную разведку, давали точные данные при корректировке огня и ударных FPV-дронов.
В МО РФ подчеркнули, что военнослужащие группировки "Север" продолжают расширять буферную зону безопасности вдоль российско-украинской границы чтобы не дать противнику возможностей обстреливать и атаковать ударными БПЛА территории приграничных регионов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала