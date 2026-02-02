Погода помогла ВС России освободить Зеленое в Харьковской области

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Резко изменившаяся погода помогла российским военнослужащим освободить населенный пункт Зелёное в Харьковской области, из-за потепления и влажности там образовался туман, который мешал дронам противника, сообщили в Минобороны РФ.

Об освобождении населенного пункта Зелёное в Харьковской области ведомство сообщило накануне. Его освободили силы 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север".

"Российские штурмовики воспользовались резким изменением погодных условий. Потепление, высокая влажность и поднявшийся туман не позволяли активно работать вражеским беспилотникам, это также послужило естественной маскировкой при штурме позиций противника", - говорится в сообщении.

Перед основным этапом штурмовых действий по позициям противника отработали артиллеристы 11-го армейского корпуса. Кроме того, большой вклад внесли подразделения войск беспилотных систем 18-й мотострелковой дивизии. Они вели круглосуточную разведку, давали точные данные при корректировке огня и ударных FPV-дронов.