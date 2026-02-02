https://ria.ru/20260202/spetsoperatsiya-2071616834.html
Погода помогла ВС России освободить Зеленое в Харьковской области
2026-02-02T06:09:00+03:00
2026-02-02T06:09:00+03:00
2026-02-02T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
харьковская область
россия
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Резко изменившаяся погода помогла российским военнослужащим освободить населенный пункт Зелёное в Харьковской области, из-за потепления и влажности там образовался туман, который мешал дронам противника, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении населенного пункта Зелёное в Харьковской области
ведомство сообщило накануне. Его освободили силы 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север".
"Российские штурмовики воспользовались резким изменением погодных условий. Потепление, высокая влажность и поднявшийся туман не позволяли активно работать вражеским беспилотникам, это также послужило естественной маскировкой при штурме позиций противника", - говорится в сообщении.
Перед основным этапом штурмовых действий по позициям противника отработали артиллеристы 11-го армейского корпуса. Кроме того, большой вклад внесли подразделения войск беспилотных систем 18-й мотострелковой дивизии. Они вели круглосуточную разведку, давали точные данные при корректировке огня и ударных FPV-дронов.
В МО РФ
подчеркнули, что военнослужащие группировки "Север" продолжают расширять буферную зону безопасности вдоль российско-украинской границы чтобы не дать противнику возможностей обстреливать и атаковать ударными БПЛА территории приграничных регионов.