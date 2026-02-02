ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку контратаки на купянском направлении, ВС РФ ее отразили, уничтожены четыре боевика, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

Кроме того, по его словам, в зоне работы группировки были уничтожены шесть минометов и восемь наземных робототехнических комплексов украинских войск.