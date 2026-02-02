Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 02.02.2026
ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Украинские войска предприняли попытку контратаки на купянском направлении, ВС РФ ее отразили, уничтожены четыре боевика, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 02.02.2026
ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку контратаки на купянском направлении, ВС РФ ее отразили, уничтожены четыре боевика, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.
"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Моначиновка. Уничтожены четыре боевика", - сказал Бигма.
Кроме того, по его словам, в зоне работы группировки были уничтожены шесть минометов и восемь наземных робототехнических комплексов украинских войск.
Расчеты ПВО и мобильные огневые группы "Запада" сбили в воздухе три беспилотника самолетного типа и 45 тяжелых боевых квадрокоптеров.
