ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

Украинские войска предприняли попытку контратаки на купянском направлении, ВС РФ ее отразили, уничтожены четыре боевика, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку контратаки на купянском направлении, ВС РФ ее отразили, уничтожены четыре боевика, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.
"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака механизированной бригады ВСУ
в районе населенного пункта Моначиновка. Уничтожены четыре боевика", - сказал Бигма.
Кроме того, по его словам, в зоне работы группировки были уничтожены шесть минометов и восемь наземных робототехнических комплексов украинских войск.
Расчеты ПВО и мобильные огневые группы "Запада" сбили в воздухе три беспилотника самолетного типа и 45 тяжелых боевых квадрокоптеров.