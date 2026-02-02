ВС России освободили от ВСУ 580 домов в Терноватом

ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Терноватое в Запорожской области провели масштабную зачистку домов, которых был противник, уничтожив большое число боевиков ВСУ и около 20 единиц техники, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Цыган".

Минобороны РФ 30 января сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Терноватое в Запорожской области

Штурмовые подразделения, по словам "Цыгана", действовали поэтапно, последовательно выбивая противника из укрепленных позиций. Он также добавил, что российские военнослужащие в ходе наступательных действий ликвидировали одну роту боевиков ВСУ

"В ходе освобождения населенного пункта Терноватое мы уничтожили роту солдат противника и зачистили более 580 домостроений", - рассказал боец.

Также, по его словам, операторы беспилотных систем и артиллеристы уничтожили бронемашины и автомобили боевиков ВСУ.