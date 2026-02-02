Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили от ВСУ 580 домов в Терноватом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 02.02.2026 (обновлено: 06:09 02.02.2026)
ВС России освободили от ВСУ 580 домов в Терноватом
ВС России освободили от ВСУ 580 домов в Терноватом - РИА Новости, 02.02.2026
ВС России освободили от ВСУ 580 домов в Терноватом
Подразделения российской группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Терноватое в Запорожской области провели масштабную зачистку домов,... РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
запорожская область
россия
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России освободили от ВСУ 580 домов в Терноватом

РИА Новости: ВС России освободили от ВСУ 580 домов в запорожском Терноватом

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Терноватое в Запорожской области провели масштабную зачистку домов, которых был противник, уничтожив большое число боевиков ВСУ и около 20 единиц техники, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Цыган".
Минобороны РФ 30 января сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Терноватое в Запорожской области.
Штурмовые подразделения, по словам "Цыгана", действовали поэтапно, последовательно выбивая противника из укрепленных позиций. Он также добавил, что российские военнослужащие в ходе наступательных действий ликвидировали одну роту боевиков ВСУ.
"В ходе освобождения населенного пункта Терноватое мы уничтожили роту солдат противника и зачистили более 580 домостроений", - рассказал боец.
Также, по его словам, операторы беспилотных систем и артиллеристы уничтожили бронемашины и автомобили боевиков ВСУ.
"Наши артиллеристы, операторы дронов уничтожили 20 единиц техники противника. Западные бронемашины и различные автомобили", - добавил "Цыган".
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
