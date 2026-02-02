ВС России за неделю освободили девять населенных пунктов

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские военные за неделю в зоне проведения специальной военной операции освободили девять населенных пунктов, когда как неделей ранее - четыре, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

За период с 19 по 25 января российскими военными освобождены четыре населенных пункта: два - в Харьковской области и по одному - в ДНР и Запорожской области.