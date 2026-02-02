https://ria.ru/20260202/spetsoperatsiya-2071602018.html
ВС России за неделю освободили девять населенных пунктов
Российские военные за неделю в зоне проведения специальной военной операции освободили девять населенных пунктов, когда как неделей ранее - четыре, подсчитало... РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
безопасность
россия
донецкая народная республика
запорожская область
