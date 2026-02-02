Рейтинг@Mail.ru
ВС России за неделю освободили девять населенных пунктов - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:52 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/spetsoperatsiya-2071602018.html
ВС России за неделю освободили девять населенных пунктов
ВС России за неделю освободили девять населенных пунктов - РИА Новости, 02.02.2026
ВС России за неделю освободили девять населенных пунктов
Российские военные за неделю в зоне проведения специальной военной операции освободили девять населенных пунктов, когда как неделей ранее - четыре, подсчитало... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T00:52:00+03:00
2026-02-02T00:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
https://ria.ru/20260131/zapad-2071378062.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Безопасность
ВС России за неделю освободили девять населенных пунктов

РИА Новости: за неделю под контроль ВС России перешли девять населенных пунктов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские военные за неделю в зоне проведения специальной военной операции освободили девять населенных пунктов, когда как неделей ранее - четыре, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 19 по 25 января под контроль Вооруженных сил России перешли девять населенных пунктов - по три в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, два - в Харьковской области и один - в Сумской области.
Боевая стрельба в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Это неизбежность": на Западе заявили о крупном провале в зоне СВО
31 января, 07:02
За период с 19 по 25 января российскими военными освобождены четыре населенных пункта: два - в Харьковской области и по одному - в ДНР и Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала