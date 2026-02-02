https://ria.ru/20260202/spetsoperatsiya-2071599834.html
Российский сапер уничтожил украинскую штурмовую группу
Российский сапёр Никита Макаров с помощью сделанного им минного поля и гранат уничтожил украинскую штурмовую группу, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский сапёр Никита Макаров с помощью сделанного им минного поля и гранат уничтожил украинскую штурмовую группу, сообщили в Минобороны РФ.
"Сапер рядовой Никита Макаров выполнял боевую задачу в составе подразделения по обороне позиций", - говорится в сообщении.
В МО РФ
рассказали, что в какой-то момент противник попытался атаковать позиции российских войск. Макаров обнаружил украинскую штурмовую группу и определил маршрут её движения. Он выдвинулся ей навстречу, несмотря на то, что понимал, что может быть в любой момент обнаружен, установил минное заграждение и переместился на удобную огневую позицию.
"Когда вражеские штурмовики пересекали заминированный участок, рядовой Макаров активировал мины и взрывом уничтожил группу противника. Находясь в непосредственной близости от места постановки минного заграждения, он забросал гранатами остатки штурмовой группы противника, полностью уничтожив их", - рассказали в российском ведомстве.
Отмечается, что благодаря мужеству и профессионализму рядового противник понес значительные потери и не сумел продвинуться в глубину обороны российского подразделения.