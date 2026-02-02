Российский боец спас сослуживца, раненного украинским дроном

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооруженных сил Юрий Ендальцев спас сослуживца, раненного взрывом украинского FPV-дрона во время обороны опорного пункта, сообщили в Минобороны РФ.

Стрелок Ендальцев с группой российских военнослужащих оборонял опорный пункт, отбитый у украинских боевиков. Группа отразила не одну атаку. При ротации российские военнослужащие подверглись атаке ударными FPV-дронами противника. Один из бойцов получил ранение от близкого разрыва ударного дрона.

"Юрий Ендальцев, продолжая вести огонь по дронам, добрался до раненого. Затем, несмотря на угрозу атаки, оказал первую помощь раненому и эвакуировал товарища в безопасное место", - говорится в сообщении.

После этого он проверил состояние раненого, стабилизировал его состояние и эвакуировал его до пункта оказания медицинской помощи.