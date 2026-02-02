Рейтинг@Mail.ru
Российский боец спас сослуживца, раненного украинским дроном
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 02.02.2026
Российский боец спас сослуживца, раненного украинским дроном
Российский боец спас сослуживца, раненного украинским дроном
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российский боец спас сослуживца, раненного украинским дроном

Ефрейтор Ендальцев спас жизнь раненному украинским FPV-дроном сослуживцу

Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооруженных сил Юрий Ендальцев спас сослуживца, раненного взрывом украинского FPV-дрона во время обороны опорного пункта, сообщили в Минобороны РФ.
Стрелок Ендальцев с группой российских военнослужащих оборонял опорный пункт, отбитый у украинских боевиков. Группа отразила не одну атаку. При ротации российские военнослужащие подверглись атаке ударными FPV-дронами противника. Один из бойцов получил ранение от близкого разрыва ударного дрона.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Боец ВС России спас жизнь раненому украинским дроном товарищу
29 января, 00:38
"Юрий Ендальцев, продолжая вести огонь по дронам, добрался до раненого. Затем, несмотря на угрозу атаки, оказал первую помощь раненому и эвакуировал товарища в безопасное место", - говорится в сообщении.
После этого он проверил состояние раненого, стабилизировал его состояние и эвакуировал его до пункта оказания медицинской помощи.
"Благодаря навыкам и мужеству ефрейтора Ендальцева жизнь российского военнослужащего была спасена", - подчеркнули в Минобороны РФ.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
