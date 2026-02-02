https://ria.ru/20260202/spasateli-2071617008.html
Спасатели эвакуировали двух собак с оторвавшейся льдины в бухте Раковой
Спасатели МЧС России эвакуировали двух собак, которые в течение двух дней находились на оторвавшейся льдине в бухте Раковой в Петропавловске-Камчатском,... РИА Новости, 02.02.2026
Спасение собак с дрейфующей льдины на Камчатке
Камчатские спасатели сняли двух собак с дрейфующей льдины в бухте Раковой
