Спасатели эвакуировали двух собак с оторвавшейся льдины в бухте Раковой

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев – РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали двух собак, которые в течение двух дней находились на оторвавшейся льдине в бухте Раковой в Петропавловске-Камчатском, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Было принято решение обратиться к мимо проходящему военному буксиру, рассказали в ГУ МЧС. Спасатель в гидрокостюме спустился на льдину и с помощью верёвки поднял животных на борт судна.