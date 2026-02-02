Рейтинг@Mail.ru
Спасатели эвакуировали двух собак с оторвавшейся льдины в бухте Раковой
Хорошие новости
 
06:16 02.02.2026 (обновлено: 10:24 02.02.2026)
Спасатели эвакуировали двух собак с оторвавшейся льдины в бухте Раковой
Спасатели эвакуировали двух собак с оторвавшейся льдины в бухте Раковой
Спасатели МЧС России эвакуировали двух собак, которые в течение двух дней находились на оторвавшейся льдине в бухте Раковой в Петропавловске-Камчатском,... РИА Новости, 02.02.2026
2026
Спасение собак с дрейфующей льдины на Камчатке
Камчатские спасатели сняли двух собак с дрейфующей льдины в бухте Раковой
Спасатели эвакуировали двух собак с оторвавшейся льдины в бухте Раковой

Камчатские спасатели сняли двух собак с дрейфующей льдины в бухте Раковой

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев – РИА Новости. Спасатели МЧС России эвакуировали двух собак, которые в течение двух дней находились на оторвавшейся льдине в бухте Раковой в Петропавловске-Камчатском, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
"На помощь четвероногим отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Пушистики находились в 250 метрах от берега", — проинформировало ведомство в МАХ.
Было принято решение обратиться к мимо проходящему военному буксиру, рассказали в ГУ МЧС. Спасатель в гидрокостюме спустился на льдину и с помощью верёвки поднял животных на борт судна.
Как уточнили в ведомстве, сигнал о животных поступил от очевидцев 2 февраля. После спасения собак обогрели, накормили и отпустили на берегу. Помощь ветеринара им не потребовалась.
