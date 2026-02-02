Сенатор от ДНР призвала Зеленского спуститься на землю

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Достижение урегулирования на Украине будет возможно тогда, когда Владимир Зеленский и его кураторы "спустятся с небес на землю" и примут реальное положение дел на фронте, также необходимо устранить первопричины конфликта, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

"Конечно, шанс достичь урегулирования конфликта есть. Но для этого Зеленскому и его кураторам необходимо спуститься с небес на землю и принять реальное положение дел", - сказала Никонорова

Сенатор отметила, что на агрессивную риторику Зеленского и его ощутимые и регулярные поражения на фронте уже обратили внимание отдельные представители западной политической элиты.

"Процесс переговоров на этом фоне идет, но он довольно сложный, поскольку необходимо в первую очередь устранить первопричины конфликта для достижения прочного мира. Это и является ключевым условием, от которого мы никогда не отступали", - констатировала парламентарий.