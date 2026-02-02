Рейтинг@Mail.ru
Сенатор от ДНР призвала Зеленского спуститься на землю - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/sovfed-2071726552.html
Сенатор от ДНР призвала Зеленского спуститься на землю
Сенатор от ДНР призвала Зеленского спуститься на землю - РИА Новости, 02.02.2026
Сенатор от ДНР призвала Зеленского спуститься на землю
Достижение урегулирования на Украине будет возможно тогда, когда Владимир Зеленский и его кураторы "спустятся с небес на землю" и примут реальное положение дел... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:51:00+03:00
2026-02-02T14:51:00+03:00
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
владимир зеленский
наталья никонорова
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg
https://ria.ru/20260202/medvedchuk-2071659849.html
https://ria.ru/20260202/peregovory-2071611608.html
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_f27ce6c45b61782701c02e6251c72fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, россия, владимир зеленский, наталья никонорова, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Зеленский, Наталья Никонорова, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Сенатор от ДНР призвала Зеленского спуститься на землю

Никонорова: для урегулирования на Украине Зеленскому надо спуститься на землю

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Достижение урегулирования на Украине будет возможно тогда, когда Владимир Зеленский и его кураторы "спустятся с небес на землю" и примут реальное положение дел на фронте, также необходимо устранить первопричины конфликта, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
"Конечно, шанс достичь урегулирования конфликта есть. Но для этого Зеленскому и его кураторам необходимо спуститься с небес на землю и принять реальное положение дел", - сказала Никонорова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Зеленский активно работает против Трампа, заявил Медведчук
Вчера, 11:16
Сенатор отметила, что на агрессивную риторику Зеленского и его ощутимые и регулярные поражения на фронте уже обратили внимание отдельные представители западной политической элиты.
"Процесс переговоров на этом фоне идет, но он довольно сложный, поскольку необходимо в первую очередь устранить первопричины конфликта для достижения прочного мира. Это и является ключевым условием, от которого мы никогда не отступали", - констатировала парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Перегнул палку": на Западе удивились новому требованию Зеленского к России
Вчера, 04:12
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ЗеленскийНаталья НиконороваВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала