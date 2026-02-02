Рейтинг@Mail.ru
Сокуров надеется на встречу с Путиным в феврале - РИА Новости, 02.02.2026
18:15 02.02.2026
Сокуров надеется на встречу с Путиным в феврале
россия, александр сокуров, владимир путин
Россия, Александр Сокуров, Владимир Путин
Сокуров надеется на встречу с Путиным в феврале

Сокуров надеется, что его встреча с Путиным состоится в феврале

Режиссер Александр Сокуров . Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров в беседе с РИА Новости выразил надежду, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться во второй половине февраля.
Заседание СПЧ с участием президента состоялось 9 декабря 2025 года. Путин предложил Сокурову переговорить с ним, если режиссер чувствует какие-то ограничения в своей работе.
"Возможно, предстоит встреча. Может быть, во второй половине февраля, например. У президента много сейчас забот и всяких дел", - заявил Сокуров.
Режиссер выразил надежду, что его встреча с главой государства состоится, потому что дело касается не только его собственного творчества, но и будущего российского кино.
"Этот вопрос касается не только моей судьбы и не столько моей судьбы, сколько вопросов развития кинематографа в нашей стране и возможности работы для молодых кинематографистов", - подчеркнул Сокуров.
Сокуров объяснил свое исключение из Совета по развитию кинематографии
РоссияАлександр СокуровВладимир Путин
 
 
