Сокуров надеется на встречу с Путиным в феврале
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров в беседе с РИА Новости выразил надежду, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться во второй половине февраля.
Заседание СПЧ с участием президента состоялось 9 декабря 2025 года. Путин
предложил Сокурову
переговорить с ним, если режиссер чувствует какие-то ограничения в своей работе.
"Возможно, предстоит встреча. Может быть, во второй половине февраля, например. У президента много сейчас забот и всяких дел", - заявил Сокуров.
Режиссер выразил надежду, что его встреча с главой государства состоится, потому что дело касается не только его собственного творчества, но и будущего российского кино.
"Этот вопрос касается не только моей судьбы и не столько моей судьбы, сколько вопросов развития кинематографа в нашей стране и возможности работы для молодых кинематографистов", - подчеркнул Сокуров.