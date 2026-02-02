Сокуров надеется на встречу с Путиным в феврале

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров в беседе с РИА Новости выразил надежду, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться во второй половине февраля.

Заседание СПЧ с участием президента состоялось 9 декабря 2025 года. Путин предложил Сокурову переговорить с ним, если режиссер чувствует какие-то ограничения в своей работе.

"Возможно, предстоит встреча. Может быть, во второй половине февраля, например. У президента много сейчас забот и всяких дел", - заявил Сокуров.

Режиссер выразил надежду, что его встреча с главой государства состоится, потому что дело касается не только его собственного творчества, но и будущего российского кино.