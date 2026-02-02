https://ria.ru/20260202/smi-2071781950.html
СМИ: Уиткофф обсудит ядерную программу Ирана с Аракчи в пятницу
СМИ: Уиткофф обсудит ядерную программу Ирана с Аракчи в пятницу
Спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на... РИА Новости, 02.02.2026
СМИ: Уиткофф обсудит ядерную программу Ирана с Аракчи в пятницу
