СМИ: Уиткофф обсудит ядерную программу Ирана с Аракчи в пятницу
18:23 02.02.2026 (обновлено: 18:41 02.02.2026)
СМИ: Уиткофф обсудит ядерную программу Ирана с Аракчи в пятницу
в мире
тегеран (город)
иран
стамбул
сша
стив уиткофф
аббас аракчи
СМИ: Уиткофф обсудит ядерную программу Ирана с Аракчи в пятницу

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Специальный представитель Белого дома Стивен Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, как ожидается, встретятся в пятницу в Стамбуле для обсуждения возможной ядерной сделки", - говорится в сообщении портала.
Еще один осведомленный источник назвал проведение встречи в пятницу "оптимистичным прогнозом", отметив при этом, что планы могут измениться в любой момент, пишет портал.
"В беде". В США раскрыли, как удар по Ирану отразится на Западе и России
1 февраля, 05:08
