14:01 02.02.2026 (обновлено: 14:02 02.02.2026)
Смартфоны к весне могут подорожать на 30 процентов, считает эксперт
Смартфоны к весне могут в среднем подорожать на 10-30%, такое мнение aif.ru высказал эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин. РИА Новости, 02.02.2026
Смартфоны к весне могут подорожать на 30 процентов, считает эксперт

Муртазин: смартфоны к весне могут подорожать на 10-30%

© Depositphotos.com / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Покупка в интернете с помощью банковской карты. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Смартфоны к весне могут в среднем подорожать на 10-30%, такое мнение aif.ru высказал эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин.
Ранее аналитики отмечали всплеск мировых цен на чипы памяти, используемые в том числе в смартфонах. Так, международная аналитическая компания Counterpoint Research в январе дала прогноз, согласно которому в первом квартале память подорожает на 40-50%, а во втором квартале - еще примерно на 20%.
"Цены меняются уже на глазах, пока не сильно. Но если говорить про март-апрель, то цены поменяются на все в зависимости от типа техники. Смартфоны - от 10 до 30%, ноутбуки – на 20%, игровые ноутбуки - на 30-40% вырастут в цене. Постепенно вся техника будет дорожать, включая бытовую", - сказал Муртазин.
Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Это все изменит". Техногиганты предсказали мировую катастрофу
7 января, 08:00
 
Экономика
Эльдар Муртазин
 
 
