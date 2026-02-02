https://ria.ru/20260202/smartfon-2071709744.html
Смартфоны к весне могут подорожать на 30 процентов, считает эксперт
Смартфоны к весне могут в среднем подорожать на 10-30%, такое мнение aif.ru высказал эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин. РИА Новости, 02.02.2026
