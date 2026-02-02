Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал Каллас примером вырождения европейских элит - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/slutskij-2071749642.html
Слуцкий назвал Каллас примером вырождения европейских элит
Слуцкий назвал Каллас примером вырождения европейских элит - РИА Новости, 02.02.2026
Слуцкий назвал Каллас примером вырождения европейских элит
Глава евродипломатии Кая Каллас стала хрестоматийным примером интеллектуального вырождения европейских элит, деградирующих на почве русофобии и фальсификации... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T16:14:00+03:00
2026-02-02T16:14:00+03:00
в мире
россия
польша
кайя каллас
леонид слуцкий (политик)
кароль навроцкий
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_0:90:3035:1797_1920x0_80_0_0_81eee7dce67870e7451296f854824a4e.jpg
https://ria.ru/20260201/kallas-2071578472.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_179:0:2862:2012_1920x0_80_0_0_fa831c6cca32d365588343d3bc22f327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, кайя каллас, леонид слуцкий (политик), кароль навроцкий, госдума рф
В мире, Россия, Польша, Кайя Каллас, Леонид Слуцкий (политик), Кароль Навроцкий, Госдума РФ
Слуцкий назвал Каллас примером вырождения европейских элит

Слуцкий назвал Каллас примером интеллектуального вырождения европейских элит

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Эдуардович Слуцкий
Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Эдуардович Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас стала хрестоматийным примером интеллектуального вырождения европейских элит, деградирующих на почве русофобии и фальсификации истории, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Позор на бис: Каллас оказалось недостаточно публично "сесть в лужу" с катастрофическим провалом исторических познаний, она решила повторить. Глава т.н. "европейской дипломатии" вновь заявила, что за последние 100 лет Россия якобы нападала минимум на 19 стран, а они, дескать, "ни разу". Каллас стала хрестоматийным примером интеллектуального вырождения европейских элит, стремительно деградирующих на почве русофобии и фальсификации истории", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что недалеко ушел от брюссельской чиновницы президент Польши Кароль Навроцкий, который, по словам главы думского комитета, обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, причастности к Холокосту и оскорбил тем самым память советских воинов-освободителей и жертв геноцида.
"И ему, и Каллас стоит перечитать свои же школьные учебники и пройти курс исторического ликбеза. И желательно – в трезвом уме и сознании", - добавил Слуцкий.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Дерзкое заявление Каллас о России вызвало возмущение на Западе
1 февраля, 18:43
 
В миреРоссияПольшаКайя КалласЛеонид Слуцкий (политик)Кароль НавроцкийГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала