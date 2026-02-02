Слуцкий назвал Каллас примером вырождения европейских элит

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас стала хрестоматийным примером интеллектуального вырождения европейских элит, деградирующих на почве русофобии и фальсификации истории, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"И ему, и Каллас стоит перечитать свои же школьные учебники и пройти курс исторического ликбеза. И желательно – в трезвом уме и сознании", - добавил Слуцкий.