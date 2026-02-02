Слуцкий назвал Каллас примером вырождения европейских элит

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас стала хрестоматийным примером интеллектуального вырождения европейских элит, деградирующих на почве русофобии и фальсификации истории, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Позор на бис: Каллас оказалось недостаточно публично "сесть в лужу" с катастрофическим провалом исторических познаний, она решила повторить. Глава т.н. "европейской дипломатии" вновь заявила, что за последние 100 лет Россия якобы нападала минимум на 19 стран, а они, дескать, "ни разу". Каллас стала хрестоматийным примером интеллектуального вырождения европейских элит, стремительно деградирующих на почве русофобии и фальсификации истории", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что недалеко ушел от брюссельской чиновницы президент Польши Кароль Навроцкий, который, по словам главы думского комитета, обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, причастности к Холокосту и оскорбил тем самым память советских воинов-освободителей и жертв геноцида.
"И ему, и Каллас стоит перечитать свои же школьные учебники и пройти курс исторического ликбеза. И желательно – в трезвом уме и сознании", - добавил Слуцкий.
