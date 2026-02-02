СК принял к производству дело по факту ДТП в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Региональный главк СК принял к производству уголовное дело, возбужденное по факту ДТП грузовика и "Газели", в котором погибли четыре абитуриента вуза ФСИН и один сотрудник ГУ ФСИН, сообщает в понедельник СК РФ.
"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в целях полного и всестороннего расследования принято к производству уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четверо несовершеннолетних и один взрослый (ч. 5 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ДТП на месте погибли пять человек. У остальных пассажиров травмы различной степени тяжести. Водители транспортных средств не пострадали.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, среди них несовершеннолетние. ФСИН сообщила, что среди погибших были абитуриенты вуза ФСИН и один сотрудник ГУ ФСИН.