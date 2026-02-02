Рейтинг@Mail.ru
СК принял к производству дело по факту ДТП в Красноярском крае - РИА Новости, 02.02.2026
21:06 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/sk-2071806351.html
СК принял к производству дело по факту ДТП в Красноярском крае
СК принял к производству дело по факту ДТП в Красноярском крае - РИА Новости, 02.02.2026
СК принял к производству дело по факту ДТП в Красноярском крае
Региональный главк СК принял к производству уголовное дело, возбужденное по факту ДТП грузовика и "Газели", в котором погибли четыре абитуриента вуза ФСИН и... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
россия
красноярский край
республика хакасия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
красноярский край
республика хакасия
происшествия, россия, красноярский край, республика хакасия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Республика Хакасия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
СК принял к производству дело по факту ДТП в Красноярском крае

СК принял к производству дело о ДТП с подростками на красноярской трассе

© Госавтоинспекция Красноярского краяПоследствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Госавтоинспекция Красноярского края
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео
КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Региональный главк СК принял к производству уголовное дело, возбужденное по факту ДТП грузовика и "Газели", в котором погибли четыре абитуриента вуза ФСИН и один сотрудник ГУ ФСИН, сообщает в понедельник СК РФ.
"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в целях полного и всестороннего расследования принято к производству уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четверо несовершеннолетних и один взрослый (ч. 5 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ДТП на месте погибли пять человек. У остальных пассажиров травмы различной степени тяжести. Водители транспортных средств не пострадали.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, среди них несовершеннолетние. ФСИН сообщила, что среди погибших были абитуриенты вуза ФСИН и один сотрудник ГУ ФСИН.
Водитель, чей прицеп стал причиной ДТП в Красноярском крае, был лишен прав
Вчера, 19:58
 
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайРеспублика ХакасияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
