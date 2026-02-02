Бастрыкин попросил разрешить возбудить дело против судьи Костулина в ЛНР

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей разрешить возбудить уголовное дело против судьи Сергея Костулина в ЛНР за получение взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председателем СК России в Высшую квалификационную коллегию судей РФ направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Антрацитовского городского суда ЛНР. Следственным управлением СК России по ЛНР проведена проверка в отношении председателя Антрацитовского городского суда ЛНР Сергея Костулина по факту получения взятки через посредника в особо крупном размере", - сказала она.

По данным следствия, Костулин, зная о расследовании в полиции дела против местного жителя, в октябре 2023 года в городе Антраците предложил знакомому быть посредником при получении взятки от сестры фигуранта дела. Отмечается, что за вознаграждение Костулин гарантировал назначение минимально возможного наказания.

Сообщается, что 14 июня 2024 года в Антрацитовском районе Костулин получил от посредника, действовавшего под контролем УФСБ, взятку в 1,5 миллиона рублей.