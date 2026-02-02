https://ria.ru/20260202/sk-2071715130.html
Бастрыкин попросил разрешить возбудить дело против судьи Костулина в ЛНР
Бастрыкин попросил разрешить возбудить дело против судьи Костулина в ЛНР
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей разрешить возбудить уголовное дело против судьи... РИА Новости, 02.02.2026
Бастрыкин попросил разрешить возбудить дело против судьи Костулина в ЛНР
Бастрыкин просит ВККС разрешить возбудить дело против судьи в ЛНР за взятку
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей разрешить возбудить уголовное дело против судьи Сергея Костулина в ЛНР за получение взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председателем СК России в Высшую квалификационную коллегию судей РФ направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Антрацитовского городского суда ЛНР. Следственным управлением СК России по ЛНР проведена проверка в отношении председателя Антрацитовского городского суда ЛНР Сергея Костулина по факту получения взятки через посредника в особо крупном размере", - сказала она.
По данным следствия, Костулин, зная о расследовании в полиции дела против местного жителя, в октябре 2023 года в городе Антраците предложил знакомому быть посредником при получении взятки от сестры фигуранта дела. Отмечается, что за вознаграждение Костулин гарантировал назначение минимально возможного наказания.
Сообщается, что 14 июня 2024 года в Антрацитовском районе Костулин получил от посредника, действовавшего под контролем УФСБ, взятку в 1,5 миллиона рублей.
"При этом данное уголовное дело находилось в производстве Костулина в период с марта по август 2024 года, а затем рассматривалось другим судьей. В ноябре 2024 года производство по уголовному делу было приостановлено в связи с заключением подсудимым контракта на военную службу и его отправкой в зону специальной военной операции", - добавляется в сообщении.