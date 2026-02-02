СК просит арестовать администратора сауны в Кузбассе, где погибли подростки

КЕМЕРОВО, 2 фев - РИА Новости. Следователь Следственного управления СК по Кемеровской области просит суд арестовать администратора Елену Селищеву, обвиняемую в оказании небезопасных услуг в сауне, где при пожаре погибли пять подростков, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда города Кемерово.

"(Приводим - ред.) дополнительные сведения о применении к обвиняемой требуемой меры причин в виде заключения под стражу. Это предусмотрено статьей 97. Тут она может скрыться от следствия, не иметь источника дохода… и обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание свободы свыше трех лет, то есть до 10 лет", - сказал следователь.

Следователь попросил заключить администратора под стражу на срок до 31 марта 2026 года. Он отметил, что детей женщины передали отцу и бабушке.

"Селищева не замужем, официально не трудоустроенная, имеет постоянное место жительства и регистрацию… имеет двоих детей, однако следствием приняты меры попечения в их отношении. То есть дети переданы родственникам, отцу и бабушке", - отметил следователь.

Сторона гособвинения поддержала ходатайство следствия.

Пожар произошел 31 января в частной сауне Прокопьевска , в результате погибли пять подростков. Из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.