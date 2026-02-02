Рейтинг@Mail.ru
СК просит арестовать администратора сауны в Кузбассе, где погибли подростки
08:00 02.02.2026 (обновлено: 08:49 02.02.2026)
СК просит арестовать администратора сауны в Кузбассе, где погибли подростки
СК просит арестовать администратора сауны в Кузбассе, где погибли подростки
происшествия
россия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
россия
кемеровская область
кемерово
СК просит арестовать администратора сауны в Кузбассе, где погибли подростки

КЕМЕРОВО, 2 фев - РИА Новости. Следователь Следственного управления СК по Кемеровской области просит суд арестовать администратора Елену Селищеву, обвиняемую в оказании небезопасных услуг в сауне, где при пожаре погибли пять подростков, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда города Кемерово.
"(Приводим - ред.) дополнительные сведения о применении к обвиняемой требуемой меры причин в виде заключения под стражу. Это предусмотрено статьей 97. Тут она может скрыться от следствия, не иметь источника дохода… и обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание свободы свыше трех лет, то есть до 10 лет", - сказал следователь.
Следователь попросил заключить администратора под стражу на срок до 31 марта 2026 года. Он отметил, что детей женщины передали отцу и бабушке.
"Селищева не замужем, официально не трудоустроенная, имеет постоянное место жительства и регистрацию… имеет двоих детей, однако следствием приняты меры попечения в их отношении. То есть дети переданы родственникам, отцу и бабушке", - отметил следователь.
Сторона гособвинения поддержала ходатайство следствия.
Пожар произошел 31 января в частной сауне Прокопьевска, в результате погибли пять подростков. Из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
Региональное СУСК России сообщало, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным следствия, администратор допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних, она не проконтролировала температурный режим и дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Спустя некоторое время, около 20.30 (около 16.30 мск) в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар.
