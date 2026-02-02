Рейтинг@Mail.ru
Украина ждет крупнейшие поставки средств ПВО из Швеции - РИА Новости, 02.02.2026
12:51 02.02.2026
Украина ждет крупнейшие поставки средств ПВО из Швеции
Украина ждет крупнейшие поставки средств ПВО из Швеции
Министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам обсуждения со своим шведским коллегой Полом Йонсоном заявил, что Стокгольм готовит для Киева крупнейшие... РИА Новости, 02.02.2026
2026
Украина ждет крупнейшие поставки средств ПВО из Швеции

Стокгольм готовит для Киева крупнейшие поставки средств ПВО

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам обсуждения со своим шведским коллегой Полом Йонсоном заявил, что Стокгольм готовит для Киева крупнейшие поставки средств ПВО, в том числе дальнобойных дронов.
"Шведская сторона готовит масштабный пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны и радары... компании Saab, а также взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс – дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike (дальнобойные дроны – ред.)", - приводятся слова Федорова на сайте украинского военного ведомства.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Британия и Дания в среду обсудят поставки систем ПВО Украине
21 января, 12:55
По данным ведомства, Украина и Швеция прорабатывают дополнительные взносы в инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружений через взносы стран-членов альянса. Вторым направлением обсуждается возможность запуска совместной программы Brave–Sweden в формате софинансирования, которая позволит привлекать грантовые средства для оборонных компаний и тестировать инновационные решения на фронте. Третьим направлением сотрудничества названо ускорение запуска совместного производства украинских оборонных технологий на территории Швеции.
Также сообщается, что минобороны двух стран обсудили возможность поставок шведских истребителей Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми средствами противодействия самолетам-носителям управляемых авиационных бомб.
В начале августа тогдашний министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают механизм поддержки Киева через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружений через взносы стран-членов альянса. Зеленский 18 декабря заявил, что на Украине закончились некоторые виды ракет к системам ПВО, и вновь выпрашивал у западных стран боеприпасы или деньги. Со своей стороны, Россия не раз заявляла, что поставки вооружений Украине не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Испания одобрила контракт на поставку Украине радара для ПВО
14 января, 18:03
 
В миреУкраинаКиевШвецияМихаил ФедоровДенис ШмыгальНАТО
 
 
