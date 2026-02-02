Украина ждет крупнейшие поставки средств ПВО из Швеции

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам обсуждения со своим шведским коллегой Полом Йонсоном заявил, что Стокгольм готовит для Киева крупнейшие поставки средств ПВО, в том числе дальнобойных дронов.