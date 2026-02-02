Рейтинг@Mail.ru
Адвокат предупредил водителей о необычных зимних штрафах - РИА Новости, 02.02.2026
03:10 02.02.2026
Адвокат предупредил водителей о необычных зимних штрафах
Большинство так называемых зимних штрафов связаны с нечитаемой из-за грязи и снега разметкой. Но есть и другие неожиданные ситуации, рассказал агентству "Прайм"
Адвокат предупредил водителей о необычных зимних штрафах

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Большинство так называемых зимних штрафов связаны с нечитаемой из-за грязи и снега разметкой. Но есть и другие неожиданные ситуации, рассказал агентству “Прайм” адвокат МКА "Советник Центр" Александр Шиманский.
Иногда штраф можно получить за неправильную парковку — если колеса на проезжей части, а багажник или капот нависли над тротуаром. Это может помешать пешеходам пробираться через сугробы, и они пожалуются в онлайн-сервисы. Или вы оставили машину на скрытом под снегом газоне.
“Время года или толщина снежного покрова значения не имеют — оспорить такое наказание в суде практически невозможно. Поэтому нужно внимательно смотреть, где заканчивается дорога и начинается озеленение. Стоит проверить по картам в телефоне, так как на летних панорамах обычно видно, где находятся участки с травой”, — советует Шиманский.
Зимой возможны штрафы за слишком долгий прогрев авто, плохо очищенную машину и даже сломанные “дворники”. Конечно, наказывают за такое редко, но водителям все равно следует быть внимательнее, заключил адвокат.
