Адвокат предупредил водителей о необычных зимних штрафах

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Большинство так называемых зимних штрафов связаны с нечитаемой из-за грязи и снега разметкой. Но есть и другие неожиданные ситуации, рассказал агентству “Прайм” адвокат МКА "Советник Центр" Александр Шиманский.
Иногда штраф можно получить за неправильную парковку — если колеса на проезжей части, а багажник или капот нависли над тротуаром. Это может помешать пешеходам пробираться через сугробы, и они пожалуются в онлайн-сервисы. Или вы оставили машину на скрытом под снегом газоне.
“Время года или толщина снежного покрова значения не имеют — оспорить такое наказание в суде практически невозможно. Поэтому нужно внимательно смотреть, где заканчивается дорога и начинается озеленение. Стоит проверить по картам в телефоне, так как на летних панорамах обычно видно, где находятся участки с травой”, — советует Шиманский.
Зимой возможны штрафы за слишком долгий прогрев авто, плохо очищенную машину и даже сломанные “дворники”. Конечно, наказывают за такое редко, но водителям все равно следует быть внимательнее, заключил адвокат.
Автоэксперт раскрыл порядок действий, если машина не завелась на морозе
28 декабря 2025, 03:18