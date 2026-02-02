Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили увеличить штрафы за некачественную зимнюю уборку
04:11 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/shtraf-2071611413.html
В Госдуме предложили увеличить штрафы за некачественную зимнюю уборку
В Госдуме предложили увеличить штрафы за некачественную зимнюю уборку - РИА Новости, 02.02.2026
В Госдуме предложили увеличить штрафы за некачественную зимнюю уборку
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили увеличить штрафы за некачественную зимнюю уборку во дворах и возле подъездов, а также выделить... РИА Новости, 02.02.2026
общество
москва
россия
сергей миронов
В Госдуме предложили увеличить штрафы за некачественную зимнюю уборку

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили увеличить штрафы за некачественную зимнюю уборку во дворах и возле подъездов, а также выделить несвоевременную уборку наледи, снега и сосулек в отдельный квалифицирующий состав правонарушения.
Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"Проект федерального закона подготовлен в целях повышения эффективности административной ответственности за ненадлежащее зимнее содержание общего имущества в многоквартирных домах и придомовых территорий, включая своевременное удаление снега, наледи и сосулек, а также принятие мер по ограждению опасных участков до устранения угроз", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что за несвоевременное удаление снега, наледи, сосулек с территории и элементов общего имущества в многоквартирном доме (включая кровли, козырьки, входные группы, лестницы, подходы, пешеходные дорожки и внутридворовые проезды на земельном участке, входящем в состав общего имущества) должностных лиц предлагается штрафовать на сумму от 40 до 80 тысяч рублей, юрлиц - от 200 до 500 тысяч рублей.
"Если из-за несвоевременной уборки снега и удаления сосулек гражданам будет нанесён ущерб здоровью легкой или средней тяжести, административный штраф для должностных лиц должен составить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юрлиц - от 600 тысяч до 900 тысяч рублей", - добавил лидер партии.
Он отметил, что из-за рекордных январских снегопадов в городах возникли массовые проблемы с уборкой снега, и больше всего проблема во дворах придомовых территорий, так как все "завалено" сугробами, и негде поставить машину.
"Сегодня управляющие компании и подрядчики нередко предпочитают платить минимальные штрафы, а не обеспечивать безопасность - в результате люди падают на льду, не могут добраться до поликлиник, а пенсионеры и маломобильные граждане оказываются фактически запертыми дома", - сказала Лантратова РИА Новости.
По ее словам, выделение наиболее опасных нарушений (например, игнорирование наледи и сосулек) в отдельный состав административного правонарушения и значительное повышение штрафов - особенно актуально в настоящее время, так как январь 2026 года стал одним из самых снежных в истории Москвы.
"Уверены, что принятие законопроекта поспособствует более оперативной уборке наледи и снега, снизит число травм и имущественного ущерба, сократит конфликты и количество жалоб граждан, а также обеспечит безопасный проход и проезд во дворах", - подытожила глава думского комитета.
