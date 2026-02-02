https://ria.ru/20260202/shtegen-2071732610.html
СМИ: арендованный "Жироной" у "Барселоны" тер Штеген получил травму
СМИ: арендованный "Жироной" у "Барселоны" тер Штеген получил травму - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
СМИ: арендованный "Жироной" у "Барселоны" тер Штеген получил травму
Немецкий вратарь футбольного клуба "Жирона" Марк-Андре тер Штеген 31 января получил травму подколенного сухожилия в матче чемпионата Испании против "Овьедо" и... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
СМИ: арендованный "Жироной" у "Барселоны" тер Штеген получил травму
Марк-Андре тер Штеген получил травму колена во втором матче за "Жирону"