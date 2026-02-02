Рейтинг@Mail.ru
15:13 02.02.2026 (обновлено: 15:17 02.02.2026)
СМИ: арендованный "Жироной" у "Барселоны" тер Штеген получил травму

Марк-Андре тер Штеген получил травму колена во втором матче за "Жирону"

© ФК "Барселона"Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штеген - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© ФК "Барселона"
Марк-Андре тер Штеген. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Немецкий вратарь футбольного клуба "Жирона" Марк-Андре тер Штеген 31 января получил травму подколенного сухожилия в матче чемпионата Испании против "Овьедо" и пропустит минимум два месяца, сообщает Cadena SER.
Тер Штеген перешел в "Жирону" из "Барселоны" 21 января на правах аренды до конца сезона. Он успел провести два матча в Ла Лиге. Контракт тер Штегена с "Барселоной" действует до 2028 года.
Отмечается, что травма может привести к расторжению договора аренды. Стороны ожидают окончания медицинского обследования 33-летнего немца.
Тер Штеген перешел в "Барселону" из мёнхенгладбахской "Боруссии" летом 2014 года. Вместе с командой голкипер стал шестикратным чемпионом Испании и победителем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В качестве вратаря сборной Германии тер Штеген взял бронзу чемпионата Европы 2016 года.
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Барселона" одержала победу в выездном матче чемпионата Испании
1 февраля, 01:07
 
ФутболСпортИспанияГерманияБарселонаЖиронаБоруссия (Дортмунд)Чемпионат Испании по футболуЛига чемпионов 2025-2026
 
